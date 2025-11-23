直擊／子瑜眼眶泛紅：等這天很久了… 「看到她快哭出來」TWICE衝上來擁抱

▲TWICE子瑜眼眶泛紅。（圖／讀者提供）

記者吳睿慈／高雄報導

大勢女團TWICE最新巡演《THIS IS FOR》來到高雄，連續2天帶來演出，23日迎來最後一晚，子瑜在演唱會來到尾聲時，她難得向粉絲吐露心情，表示自己在網路上有看到粉絲應援，自己很期待這一天也非常緊張，媽媽甚至感動表示「有種在嫁女兒的感覺。」眼看她講到眼眶泛紅，成員則是趕快從舞台另一方衝上去抱住她，給予溫暖擁抱。

▲▼TWICE 子瑜吐露心情。（圖／讀者提供）



子瑜出道10年首次在台灣開唱，23日在演唱會尾聲，她難得吐露心情，「我知道這一次來到高雄，你們為了迎接我們做很多準備，我也看到很多應援 ，然後爸爸、媽媽也傳了很多影片給我看，所以來之前的時候就非常的激動 ，然後很期待非常的開心。」

子瑜坦言，在表演開始前，抽空見了父母，「其實我媽比我還要緊張，我不知道她為什麼會有這樣的感覺，她說她覺得像在嫁女兒一樣。」

起初感覺很不真實，經過子瑜媽媽的提醒，讓她又更緊張了，「然後呢，在表演前，媽媽就告訴我說『子瑜我已經想好你要怎麼跟ONCE講話了』，我就覺得她很搞笑。」

她講到這裡眼眶泛紅，並說：「但是真的，我的家人也是、成員們也是、還有我也是，就是真的等了這一天等了很久，相信你們也是，我無法用言語形容。」眼見她快要哭出來，Sana、志效、多賢立刻從舞台另一側衝過來，立刻抱住她，場面感人。

▲▼TWICE子瑜真情告白，場面感人 。（圖／讀者提供）