直擊／子瑜Day2造型換了！超殺馬尾現身「TWICE重要口號」留給她全場淚崩

大勢女團TWICE最新巡演《THIS IS FOR》來到高雄，連續2天帶來演出，23日迎來最後一晚，她們以巡迴同名曲〈THIS IS FOR〉震撼揭幕，子瑜有別於昨天的長髮，她與志效23日一起以超殺馬尾造型現身，大姐娜璉勾耳後，全新髮型令粉絲叫瘋，熱情大喊太正了！

她們一連帶來多首歌曲後，志效率先用中文打招呼「高雄，我的名子怎麼樣？」她把文法講顛倒，子瑜馬上神救援隊友「我的名字叫什麼」，經過一晚，成員的中文、台語實力都大增。

Momo用台語問「吃飽沒」，笑著解釋「是子瑜教我的」，Sana也用台語打招呼，接著娜璉用比第一天還標準的中文說著「大家好我是娜璉，今天來到這裡的ONCE已經等我們很久很久，為了不辜負大家期待，我們會認，希望大家都能留下難忘回憶，要玩得更更更更開心。」

接續，定延、多賢、Mina用中文兼韓文的語言打招呼，掀起全廠場尖叫聲，然後子瑜用台語先的打招呼「哇係子瑜，哇揪想你」，後來才切換中文「我第一次和成員們一起到高雄的演唱會。然後我知道你們等這一刻等很久，也知道你們為我們做了很多應援，然後你們非常歡迎我回家，我也都感受到你們的心意了，所以我非常開心，今天我們也一起玩的愉快好嗎 ？」

不同於第一天，志效把介紹舞台的重責大任交給子瑜，子瑜害羞地介紹360度舞台，「這是我們第六次的世界巡回演唱會，來到高雄，期待這一天後面還有很多精彩舞台用你們熱情跟我們一起歡呼好嗎？」氣氛超嗨。