陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相：把我逼瘋

「台大五姬」之一的陳匡怡，因《我可能不會愛你》走紅，以氣質文青形象擄獲大批粉絲，2017 年淡出演藝圈。近日她爭議不斷，今（22日）適逢金馬獎、張孝全第三度入圍影帝，她卻突然在社群重提兩人過往，再度引發熱議。

▲陳匡怡重提和張孝全往事 。（圖／圖／記者林敬旻攝、翻攝自陳匡怡臉書）

陳匡怡過去曾公開指出，張孝全當年「追求未果」。她今日再度長文還原認識過程，澄清外界與部分媒體的報導皆有不實之處。她表示，兩人並非如媒體所寫「在張孝全慶生當天搭話認識」，而是在2014年中，因戲劇合作洽談才有交集。

她透露，當時戲劇監製方可人透過經紀公司找她聊合作細節，期間對方提到曾詢問張孝全：「如果讓他天馬行空許願，女主角想找誰？」對方直接回覆：「陳匡怡。」隨後張孝全又透過其他方式，詢問能否取得她的聯絡方式。

陳匡怡更提到，她曾在訪問中聽過張孝全談論自己喜歡拍戲的原因之一，是戲劇能讓人「實現現實中的不可能」，包含從未做過的職業與「想像中的戀愛」，也就是「和夢中情人的戀愛」。她認為，在這兩件事的交叉下，足以證明張孝全當年確實對她抱有「夢中情人的想像與期待」。

▲陳匡怡再度提到張孝全曾經追求她。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

她強調，張孝全本人也曾在去年6月親口承認追求過她，但近期媒體卻屢次寫出「她單方面說詞」等描述，讓她憤怒又委屈。她痛批：「是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」更直言若不是去年被偷拍、被亂寫與張孝全相關的「鬼話」，她根本不想承認曾被追求，「我一直千方百計為你們著想，為你們的面子、素材，十幾年來不停讓步自己的生命跟對自己有利的事實。」

【陳匡怡全文】

我認識張孝全也不是部分媒體寫的 他慶生當日才邀請

是在2014年中，戲劇的監製方可人小姐 透過經紀公司，找我聊天 洽談合作。

她說說她問張孝全 如果找他拍戲 要找女主角跟他一起演戲 他會希望找誰 讓他天馬行空的許願。

她說他回說 ：陳匡怡。

後來他又透過一些方式 問我能否給他電話 我才會認識他。

後來我又看他的訪問 他說為什麼喜歡拍戲 其一是因為能實現現實中的不可能 包括沒做過 做不到的想像的職業 不可能的想像中的戀愛 也就是 跟夢中情人的戀愛。

因此，有這兩個事件，我認為他當年想認識我時 確實是對夢中情人的想像跟期待。

他本人去年6月也親口承認追求過了，影片檔都有。

媒體現在三番兩次的說是我單方面的說詞苦了他，或另一媒體幾個月前不知道我們怎麼認識 直接未經訪問掰說是慶生當天他跟我搭話認識，

是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？

如果我告訴你要不是被亂偷拍再被亂寫跟他相關的鬼話

我根本不想承認被他追求過呢？

我一直千方百計為你們著想，

我的個性本來就是如此。

為你們的面子，為你們的素材 ，十幾年來不停讓步自己的生命跟對自己有利的事實。

但從去年偷拍事件開始 媒體朋友你們越演越烈，開始睜眼說瞎話。

這是以前的媒體沒有過的。

你們真的覺得這樣正常嗎？

媒體，男明星，都一樣。

我不會再為你們想了。

發揮天蠍本性 趕盡殺絕喔。