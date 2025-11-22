金馬紅毯／柯煒林「醫生准熬夜」嗨喊：期待慶功宴　爸媽飛台「擁抱當幸運物」

記者蕭采薇／台北報導

入圍本屆金馬11項大獎的電影《大濛》，22日當晚由柯煒林牽著方郁婷、9m88，加上導演陳玉勳一同入場。柯煒林笑稱今晚是兩位女生的護花使者，他今年被診斷出肺腺癌，目前以標靶治療中，他透露很期待稍晚的慶功宴，「我可以待很晚，醫生說ok就可以。」

▲柯煒林以《大濛》入圍金馬影帝。（圖／記者林敬旻攝）

柯煒林透露我平常都睡8小時，醫生說：「有睡夠就好。」而柯煒林結束金馬後，也將留在台灣宣傳《大濛》，他的粉絲也在隔日舉辦包場，柯煒林幽默回應：「如果有得獎，就拿金馬獎去看他們，不然也可以帶金馬送的存錢筒一起。」

柯煒林是今年影帝入圍者的「香港代表」，不少港媒都已經在為他集氣，柯煒林透露爸爸、媽媽也有到台灣，「我剛剛有跟爸爸、媽媽擁抱，我想這就是我最大的幸運物。」

▲《大濛》柯煒林牽著方郁婷、9m88，加上導演陳玉勳一同入場。（圖／記者林敬旻攝）

方郁婷將在金馬獎與《美國女孩》的媽媽林嘉欣、妹妹林品彤同台，她表示前一晚才與品彤一起彩排。9m88此次將演唱《大濛》主題曲《大濛的暗暝》，她自豪不緊張，「不是第一次表演了。」