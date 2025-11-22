ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

日本天團柚子「台灣演唱會突喊卡」
3個秘訣改善戀愛腦
孫藝真遭酸影后不該是她！高EQ回應
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

查理希頓 Selina 張善為 唐立淇 喬納希爾 紀寶如 陳妍希 伍佰

金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

記者劉宜庭／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚間星光熠熠，紅毯迎來「重磅級」台日組合！日本影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉聯袂踏上星光大道，兩人在美劇中飾演母子，今晚這對「母子檔」在金馬紅毯驚喜重逢，翁倩玉一見到西島秀俊，立刻熱情高喊「兒子」，場面溫馨感人。

▲金馬62紅毯，頒獎嘉賓翁倩玉+西島秀俊。（圖／翻攝自MyVideo）

▲金馬62紅毯，頒獎嘉賓翁倩玉+西島秀俊。（圖／翻攝自MyVideo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金馬62紅毯，頒獎嘉賓翁倩玉+西島秀俊。（圖／翻攝自MyVideo）

西島秀俊以經典日劇《愛情白皮書》廣為台灣觀眾熟知，近年更憑藉電影《在車上》橫掃國際影壇，成為首位獲得美國國家影評人協會最佳男主角獎的亞洲演員。今晚他身穿黑色正裝，展現成熟男神魅力；身旁的旅日天后翁倩玉則優雅大氣，這也是她睽違影壇47年後，再度以演員身分回到觀眾視線。

紅毯主持人提及兩人在美國拍攝影集的合作經歷，詢問看到老朋友的心情。翁倩玉笑得燦爛，生動還原兩人見面時的場景，直呼：「哎呀兒子！哎呀媽媽在那邊！」隨後兩人更在鏡頭前深情擁抱，重現戲裡的母子深情。

▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，西島秀俊。（圖／記者李毓康攝）

▲金馬62紅毯，頒獎嘉賓翁倩玉+西島秀俊。（圖／記者李毓康攝）

▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，翁倩玉。（圖／記者李毓康攝）

身為第10屆金馬影后的翁倩玉，這次受邀擔任頒獎嘉賓，她感性表示：「很高興，我記得是52年前，半個世紀了，我有在金馬獎得到最佳女主角。」對於能再次回到金馬獎這個大家庭，她難掩興奮之情，直呼「很高興有這個機會回來」。這對跨越國界與世代的傳奇組合，也成為今晚紅毯上最璀璨的焦點之一。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金馬獎金馬62紅毯金馬62第62屆金馬獎2025金馬獎

推薦閱讀

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

12小時前

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

11小時前

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

12小時前

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！不滿揭2服務：最糟糕的飛行經驗

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！不滿揭2服務：最糟糕的飛行經驗

8小時前

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

19小時前

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

22小時前

奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！捲性侵8年無罪仍遭封殺　求名導拯救

奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！捲性侵8年無罪仍遭封殺　求名導拯救

6小時前

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

11/21 12:25

贈票／《樂團祭》新世紀的決心門票！新聞雲APP限時抽

贈票／《樂團祭》新世紀的決心門票！新聞雲APP限時抽

11/11 11:00

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

2小時前

李㼈正妹女兒「在捷運大哭」！寶貝不見了…緊急PO文求救：特別無助

李㼈正妹女兒「在捷運大哭」！寶貝不見了…緊急PO文求救：特別無助

6小時前

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

11/21 17:12

熱門影音

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」
青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」

翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

看更多

許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

金馬獎／劉冠廷自嘲：終於走出去了！　去年口誤「金馬26」被林柏宏狂虧

6分鐘前20

直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

11分鐘前0

金馬紅毯／柯煒林「醫生准熬夜」嗨喊：期待慶功宴　爸媽飛台「擁抱當幸運物」

14分鐘前0

黃秋生競逐男配「不會那麼巧」 看好金士傑攔胡得獎

15分鐘前1

【金馬62即時得獎名單】《96 分鐘》開胡！奪最佳視覺效果

19分鐘前10

金馬獎／紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻車

19分鐘前2

金馬獎／開場疑似放送事故！　頑童MJ116開唱「收音大悲劇」

27分鐘前0

金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

32分鐘前4

金馬獎／陳意涵「超兇事業線」全看光！　深墨綠短裙大露長腿

32分鐘前1

金馬獎／李安登紅毯被攝影機嚇一跳！　親切打招呼：回台都有收穫

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿哥哥「拿遺產金援她」
    12小時前6065
  2. 范姜彥豐「整天打電動」！
    11小時前5898
  3. AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性
    12小時前149
  4. 胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！
    8小時前1019
  5. 李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！
    19小時前3014
  6. 林映唯婚禮淚謝賈靜雯
    22小時前65
  7. 奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！求名導拯救
    6小時前85
  8. 炎亞綸哭了！　藏3年情緒全說了…當眾宣布喜訊
    11/21 12:25126
  9. 樂團祭門票　新聞雲APP限時抽
    11/11 11:00
  10. 曾國城瘦成一道閃電
    2小時前126
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合