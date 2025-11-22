金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

記者劉宜庭／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚間星光熠熠，紅毯迎來「重磅級」台日組合！日本影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉聯袂踏上星光大道，兩人在美劇中飾演母子，今晚這對「母子檔」在金馬紅毯驚喜重逢，翁倩玉一見到西島秀俊，立刻熱情高喊「兒子」，場面溫馨感人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金馬62紅毯，頒獎嘉賓翁倩玉+西島秀俊。（圖／翻攝自MyVideo）



西島秀俊以經典日劇《愛情白皮書》廣為台灣觀眾熟知，近年更憑藉電影《在車上》橫掃國際影壇，成為首位獲得美國國家影評人協會最佳男主角獎的亞洲演員。今晚他身穿黑色正裝，展現成熟男神魅力；身旁的旅日天后翁倩玉則優雅大氣，這也是她睽違影壇47年後，再度以演員身分回到觀眾視線。

紅毯主持人提及兩人在美國拍攝影集的合作經歷，詢問看到老朋友的心情。翁倩玉笑得燦爛，生動還原兩人見面時的場景，直呼：「哎呀兒子！哎呀媽媽在那邊！」隨後兩人更在鏡頭前深情擁抱，重現戲裡的母子深情。

▲金馬62紅毯，頒獎嘉賓翁倩玉+西島秀俊。（圖／記者李毓康攝）







身為第10屆金馬影后的翁倩玉，這次受邀擔任頒獎嘉賓，她感性表示：「很高興，我記得是52年前，半個世紀了，我有在金馬獎得到最佳女主角。」對於能再次回到金馬獎這個大家庭，她難掩興奮之情，直呼「很高興有這個機會回來」。這對跨越國界與世代的傳奇組合，也成為今晚紅毯上最璀璨的焦點之一。