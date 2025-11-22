金馬獎／張孝全羞掏6歲兒玩具　「它會保護你」乖乖帶身上…畫面超萌

記者劉宜庭／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚間盛大登場，星光大道上不僅有華服比拚，更出現溫馨感人的一幕！最佳男主角入圍者張孝全稍早帥氣現身紅毯，在接受主持人楊千霈訪問時，意外被逼供出身上的秘密幸運物，原來是兒子準備的貼身玩具，童言童語喊著「要保護爸爸」，瞬間融化全場。

楊千霈爆料兩週前訪問張孝全時，對方曾透露「還沒讓兒子知道爸爸入圍金馬獎」，如今典禮在即，楊千霈忍不住追問：「現在兒子知道了嗎？」張孝全靦腆笑著點頭表示兒子已經知情，更透露出門前的超暖互動。他表示，兒子今天特別給了他一個深情的擁抱，並塞了一個心愛的玩具給他，童言童語地交代：「這個會保護你！」讓他融化不已，也真的乖乖將玩具帶在身上走紅毯。

聽到這裡，楊千霈立刻發揮追根究柢的精神，直呼：「我要看！拿出來！快點！不管！」笑稱只有老朋友才能這樣要求。在眾人起鬨下，張孝全害羞地從西裝口袋中掏出兒子準備的小公仔玩具，超強烈的「反差萌」畫面瞬間透過直播放送，讓網友紛紛融化大喊：「張孝全太可愛了」、「最帥老爸」、「兒子是最大的強心針」。

