王子劈腿粿粿、小杰閃兵！威廉「同陷低潮」曝私下對話：棒棒堂事情比較多

記者孟育民／台北報導

「棒棒堂」陷入閃兵、王子感情風波，原定節目、團體活動全面暫停。威廉今（22日）和老婆卓君澤出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，分享近況：「我都在帶娃，也忙匹克球，還有幫協會服務。」對於近期的風波，現場突自嘲：「不好意思最近棒棒堂事情比較多，我們就加油。」

▲威廉坦然受訪，誠心面對錯誤。（圖／台灣優質生命協會提供）

談到小杰閃兵，同樣處境的威廉則說：「因為遇到的狀況類似，我就請他準備好心情，後面要面臨司法，心靈的調適很重要。他也是我的團員，發生這樣的狀況都不太好，我相信我們大家都在為年輕所犯的錯誤去改進，希望大家繼續加油。」表示私下兩人都會彼此勉勵，坦然面對錯誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於，王子爆出介入粿粿、范姜彥豐婚姻，威廉表示：「我們都是同一個節目出來，王子像是我弟弟一樣，事情的開始完全不知情，但既然已經發生，對於三個人沒有誰是真正的贏家，那我相信他受到這次的教訓，可能變成更好的人。」他表示願意陪伴彼此走過低潮，「雖然我自己的狀況也沒有到很順遂，但這是人生一個坎，也是自己人生的課題，彼此都要花力氣跟時間去克服。」

