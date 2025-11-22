北流耶誕小鎮宣告回歸！　馬念先、鄭宜農都來了

記者蔡琛儀／台北報導

2025北流耶誕小鎮以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸，將自12月13日起推出一系列冬季活動，包括暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」、12月20、21日主活動「耶誕音樂嘉年華」，以及「小鎮市集」，活動將於臺北流行音樂中心文化館、SUB舞台與園區店家同步展開，其中「耶誵音樂嘉年華」將集結馬念先、鄭宜農、鄭雙雙等10組人氣音樂人輪番登場。

▲馬念先將參與演出。（圖／北流提供）

今年主題設定為一群熱愛音樂的麋鹿接管小鎮，把北流SUB舞台與園區店鋪化身為「冬季限定音樂小鎮」。兩日限定的「耶誕音樂嘉年華」將由話題卡司接力演出，包含馬念先、午夜乒乓、共振效應、光學虎鯨、野巢Nosu，以及「北流五週年音樂共創計畫」亮點鄭宜農與鄭雙雙，呈現跨越爵士、搖滾、電子、獨立流行的多元冬季舞台。

馬念先笑說：「這幾年耶誕節前後都會有演出工作，沒有什麼特別的回憶。希望今年北流的耶誕活動能讓大家一起留下美好記憶。」首次登上北流SUB舞台的鄭雙雙也表示超級期待，她分享自己對耶誕節的浪漫記憶，「只要家裡飄著熱紅酒的味道，我就會忍不住想大唱耶誕歌，Michael Bublé的歌一下，整個耶誕氣氛就回來了！」

▲▼鄭宜農將和鄭雙雙演出。（圖／北流提供）

鄭宜農談到此次參與耶誕小鎮的心情：「這是我今年在台北最後一場表演，耶誕節又是我最喜歡的節日，很開心能在年末和大家一起在節慶氛圍中度過一天。」談到耶誕節，她通常會和朋友相聚、窩在家裡聊天喝自製熱紅酒；而她最難忘的則是去年耶誕節演出，卻因過敏性氣喘咳到幾乎不能唱，「那時候發現自己真的不能沒有唱歌，很感激能好好站在台上的每一個時刻。」她更透露這次將與鄭雙雙首唱為了北流五週年音樂共創計畫所合作的單曲。