金唱片倒數5天「公布完整陣容」！　搶票日強碰AAA…網：好狠心

第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）確認將於2026年1月10日在台北大巨蛋舉行，日前已先公布將邀請安孝燮、邊佑錫、宋仲基將擔任頒獎嘉賓，主辦單位「超級圓頂」21日公布完整宣傳時程，搶票日期強碰在高雄舉辦的AAA頒獎典禮引起討論。

▲安孝燮、邊佑錫、宋仲基確定來台。（圖／翻攝自FACEBOOK／SuperDome 超級圓頂）



主辦宣布，將在11月25日公開入圍名單，隔天釋出首波演出陣容，27日再一次公布完整演出名單與座位圖以及售票資訊，並於12月6日正式開賣門票。不過網友看到日期感到震驚，因為售票日剛好落在AAA（Asia Artist Awards）舉辦當天，引發粉絲熱烈討論，「挑在AAA那天賣票也是狠人」、「主辦單位好聰明喔，挑在AAA頒獎典禮日期上搶票，好狠心的操作」、「看AAA和金唱片很高機率是同一批人，這樣真的很難搶票」。

▲金唱片宣傳時程。（圖／翻攝自FACEBOOK／SuperDome 超級圓頂）



除了搶票壓力，演出名單也掀起各家粉絲敲碗潮，不少網友希望主辦把人氣韓團請來台灣，留言區瞬間變成許願池，「你們請aespa我就會掏錢了」、「如果請ITZY真的會瘋掉，不搶不行，KK很難搶票」、「朴宰範來嗎」、「aespa來，我火速到位」。