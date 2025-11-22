AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

記者黃翊婷／綜合報導

日本知名熟女系AV女優武藤彩香（武藤あやか）日前才剛來台灣參加活動，18日卻突然發布聲明，表示將暫時停止AV相關工作，因為她的梅毒檢測仍然出現偽陽性，但在婦產科檢查結果都是陰性，所以她想暫時休息並調查清楚原因，此外，她將在12月開設MyFans（付費粉絲俱樂部），之後會陸續公開影片。

▲武藤彩香宣布暫停AV工作。（圖／翻攝自X／mutoayaka12，下同。）

44歲的武藤彩香有著凍齡美貌與火辣身材，她離開事務所LINX之後，自己獨立開業，日前還來台灣參加活動。然而，武藤彩香18日透過X發布一份聲明，內容提到，她決定暫時停止AV的工作，目前安排到明年1月的工作會照常進行，但之後她會先休息一段時間。

武藤彩香表示，因為她的梅毒檢測仍然出現偽陽性，但在婦產科檢查時，結果都是陰性，這讓她感到很困惑，也很迷茫不知道該去哪裡接受正確的治療，所以她想趁著休息時間找出原因，並好好療養。

▲武藤彩香將在12月開設MyFans。

此外，武藤彩香說，她即將開設MyFans，到時會和表親一起合作，12月起會在新帳號上陸續發布內容，影片已經拍攝完成，之後會陸續公開。

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄PO文分析，從這篇聲明看來，武藤彩香可能會消失好一陣子，除了因病求醫之外，她還開了付費粉絲團，畢竟如果很快就要回歸，應該不用多此一舉。

▼武藤彩香的聲明。