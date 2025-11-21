ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金馬新人放閃！甜喊歌手男友「是幸運物」
上班久坐腰痛！醫教一招「15分鐘就改善」
夢多表態「力挺高市早苗」貼4愛心
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王俐人 席絹 陳玉勳 鄒時擎 范姜彥豐 胡彥斌 小島秀夫

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

記者王靖淳／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，平時會透過社群與粉絲互動的她，今（21）日在IG上傳一段自己站在台中高鐵站16秒的熱舞片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

透過李多慧發布的短片內容可見到，她以一套俐落又性感的穿搭現身。她身上穿著一件合身的膚色微高領長袖上衣，布料貼合身形，完美展現她的傲人身材，同時又展現出優雅且不失活力的形象。李多慧下半身則搭配一件黑色長褲，腰部以小巧造型扣點綴，讓整體造型多了一些俏皮感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧在台中高鐵站跳舞。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

畫面中，李多慧站在台中高鐵站隨著音樂扭腰擺臀，不過她跳到一半突然跑向高鐵，為此她在影片底下透露：「差點錯過末班車.. 」，並附上一個哭笑不得的表情符號，短短16秒的辣舞影片曝光後，立刻吸引超過6.9萬的觀看次數，同時也湧入大批粉絲紛紛留言讚道「太可愛」、「好好看」、「冬天也好辣」、「多慧越來越漂亮」，掀起不小的討論。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧跳到差點錯過末班車。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李多慧味全龍啦啦隊小龍女

推薦閱讀

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

11/20 23:01

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

5小時前

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

11/20 20:06

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

15小時前

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

11/20 22:49

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

11/20 11:40

直擊／子瑜抵達高雄美爆了！一路親切揮手　千人淚喊：歡迎回家

直擊／子瑜抵達高雄美爆了！一路親切揮手　千人淚喊：歡迎回家

7小時前

蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

12小時前

直擊／坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情

直擊／坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情

7小時前

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

14小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

11/20 10:43

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

11/20 08:13

熱門影音

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」
青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」

翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

看更多

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前63

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

1小時前10

陳美鳳辦卡「拿手機桌布刷臉」　下秒差點脫口罩：少根筋

1小時前10

優格姐姐昔「抓包前任劈腿遭囚禁」　被剪內衣褲威脅：想把妳吃掉

2小時前30

獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

2小時前4

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

3小時前0

金馬新人互虧！馬士媛甜喊歌手男友「是幸運物」　劉敬受不了：閃屁啊

4小時前0

吳淑敏挑戰當年「破音心魔」　重現當年比賽歌曲〈變色的長城〉

4小時前124

夢多表態「力挺高市早苗」　貼4愛心狂讚：我們首相超棒

4小時前10

公視董事會通過 發函行政院依法加速董監事換屆改組

4小時前0

親手淘汰隊友鍾欣凌淚灑舞台　陳庭妮嗆安心亞「關你什麼事」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝
    11/20 23:012010
  2. 玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友
    5小時前308
  3. SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光
    11/20 20:065847
  4. 韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！
    15小時前18
  5. TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底
    11/20 22:493813
  6. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    11/20 11:404828
  7. 直擊／子瑜抵達高雄美爆了！一路親切揮手　千人淚喊：歡迎回家
    7小時前7427
  8. 蘇州帶回紀念品！郁方行李被攔：怕20萬飛了
    12小時前61
  9. 直擊／坤達閃兵！柯佳嬿首度公開露面…親曝尪現況
    7小時前2614
  10. aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK回應
    14小時前2411
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合