李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，平時會透過社群與粉絲互動的她，今（21）日在IG上傳一段自己站在台中高鐵站16秒的熱舞片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

透過李多慧發布的短片內容可見到，她以一套俐落又性感的穿搭現身。她身上穿著一件合身的膚色微高領長袖上衣，布料貼合身形，完美展現她的傲人身材，同時又展現出優雅且不失活力的形象。李多慧下半身則搭配一件黑色長褲，腰部以小巧造型扣點綴，讓整體造型多了一些俏皮感。

畫面中，李多慧站在台中高鐵站隨著音樂扭腰擺臀，不過她跳到一半突然跑向高鐵，為此她在影片底下透露：「差點錯過末班車.. 」，並附上一個哭笑不得的表情符號，短短16秒的辣舞影片曝光後，立刻吸引超過6.9萬的觀看次數，同時也湧入大批粉絲紛紛留言讚道「太可愛」、「好好看」、「冬天也好辣」、「多慧越來越漂亮」，掀起不小的討論。

