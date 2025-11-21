ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯控「妨害名譽、洩漏個資」
台日以前沒這好！他揭「友好關鍵點」
aespa遭抵制上日紅白「連署破8.5萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王俐人 席絹 陳玉勳 鄒時擎 范姜彥豐 胡彥斌 小島秀夫

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

記者蕭采薇／台北報導

林映唯與交往三年的男友Richard，21日正式結婚，婚宴在萬眾矚目下甜蜜登場！這場籌備近一年的夢幻婚禮，從證婚到晚宴，處處可見新娘林映唯的巧思與用心，宛如一場為兩人量身打造的愛情電影。她笑稱自己不像新娘，反倒像婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著！」而婚禮結束後最想做什麼？她毫不猶豫地說：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」

▲林映唯婚禮以蕾絲透紗禮服性感亮相。（圖／自由試娛樂提供）

▲林映唯送客禮服換上Alon Livné的立體剪裁兩件式宮廷感禮服，搭配CHANEL高級珠寶ETERNAL N°5鑽石項鍊與戒指。（圖／自由試娛樂提供）

婚禮現場，親友們齊聚一堂，為新人獻上最誠摯的祝福，讓林映唯與Richard感動不已。特別是賈靜雯擔任證婚人，讓兩人內心充滿感謝。林映唯透露，Richard當年剛回台北時，身邊幾乎沒有朋友，都是賈靜雯一路照顧他，讓他再次感受到家的溫暖。她感性分享：「後來換我加入，他們依然張開雙臂接納我；賈姐更是愛屋及烏，把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」這段情誼，讓現場賓客都為之動容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林映唯婚禮以蕾絲透紗禮服性感亮相。（圖／自由試娛樂提供）

▲林映唯由長期合作的攝影師周墨掌鏡，熟悉的眼光與默契讓這次的棚拍呈現出她最乾淨、最純粹的樣子。（圖／自由試娛樂提供）

晚宴上，播放了兩人遠赴羅馬拍攝的婚紗短片，為婚禮拉開序幕。林映唯在片中深情告白：「對我來說沒有所謂對的人，只有願不願意去成為對的人。」Richard則霸氣回應：「決定好了接下來的日子一起攜手同行，就算妳最害怕的世界末日來臨的那一天，不要怕不要慌，我會用我的雙手穩穩地接住妳。」他更以台語訴說愛情金句：「今仔日的我，比昨昏較愛你，明仔日的我，嘛會比今仔日更愛你。」句句充滿愛意，讓現場賓客甜到心坎裡。

▲林映唯婚禮以蕾絲透紗禮服性感亮相。（圖／自由試娛樂提供）

▲林映唯與Richard換衣後，以跳舞姿態再次進場，兩人都選戴CHANEL高級珠寶營造強烈時尚存在感。（圖／自由試娛樂提供）

林映唯特別在婚前進行了一組棚拍，邀請自出道起便長期合作的攝影師周墨掌鏡。熟悉的眼光與多年累積的默契，呈現出她最乾淨、最純粹的樣子。其中一張林映唯抱著大瓶清酒的照片特別醒目，原來這瓶酒有個可愛的故事。

她表示，當初兩人是朋友介紹認識，但第一次見面太緊張，她特別挑了一瓶清酒去碰面，還自己一個人把整瓶喝完。林映唯笑說：「後來Richard爸爸知道我愛喝清酒，第一次碰面就送了我這支巨大清酒。」原來清酒也算是對方父親給未來媳婦的重要信物，這段緣分讓眾人直呼太浪漫！

▲林映唯婚禮以蕾絲透紗禮服性感亮相。（圖／自由試娛樂提供）

▲林映唯對婚禮親力親為。（圖／自由試娛樂提供）

這場婚禮更是星光熠熠，包括賈靜雯、李李仁、張孝全、楊祐寧及太太Melinda、楊謹華、王柏傑、柯震東、蔡凡熙、宋柏緯、張寗、洪群鈞、蕭敬騰及太太Summer、陳語安、康茵茵、森田、周曉涵、陳楚河、柯朋宇、李杏、導演簡學斌、陳妤、黃薇渟、大飛、李玉璽、許允樂、周予天、蕭子墨等人皆到場祝福。婚禮主持人黃豪平笑稱：「這陣仗我還以為來到金馬獎典禮！」

▲林映唯婚禮以蕾絲透紗禮服性感亮相。（圖／自由試娛樂提供）

▲主宴會廳以劇院布幕概念設計，林映唯與Richard彷彿從電影中走出來的男女主角。（圖／自由試娛樂提供）

晚宴部分，林映唯以Heli Kalkstein的蕾絲透紗禮服性感亮相，細緻蕾絲與若隱若現的透紗勾勒出迷人輪廓，散發法式般的自然性感。搭配CHANEL高級珠寶COCO CRUSH耳環及戒指，標誌性菱格紋線條與透紗質感相互呼應，將優雅與性感平衡得恰到好處。Richard則以CHANEL高級珠寶COCO CRUSH戒指與單邊窄版圈式耳環，延續俐落風格，低調卻不失細節。

送客時，林映唯換上Alon Livné的立體剪裁兩件式宮廷感禮服，立體壓紋與戲劇性剪裁，加上兩件式設計，讓造型更具層次，也為宴會帶來強烈的時尚存在感。她選擇CHANEL高級珠寶ETERNAL N°5鑽石項鍊與戒指作為焦點，更顯高貴典雅。

▲林映唯婚禮以蕾絲透紗禮服性感亮相。（圖／自由試娛樂提供）

▲林映唯婚禮第一套，以蕾絲透紗禮服性感亮相。（圖／自由試娛樂提供）

婚禮小物則由eyecandle以新人調製的香氣，打造特別版空間噴霧，整場婚禮亦以該氣味作為主軸，讓空間充滿兩人專屬的幸福味道。喜餅部分則選擇Ooh La Love法式手工喜餅，是林映唯曾經合作形象的品牌，把過往的緣分延續到人生的新篇章，讓喜餅也成為一份有故事的祝福。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林映唯

推薦閱讀

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

23小時前

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

4小時前

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

11/20 20:06

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

14小時前

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

23小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

11/20 11:40

蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

10小時前

直擊／子瑜抵達高雄美爆了！一路親切揮手　千人淚喊：歡迎回家

直擊／子瑜抵達高雄美爆了！一路親切揮手　千人淚喊：歡迎回家

6小時前

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

12小時前

直擊／坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情

直擊／坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情

5小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

11/20 10:43

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

11/20 08:13

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

看更多

【上車囉～】雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

優格姐姐昔「抓包前任劈腿遭囚禁」　被剪內衣褲威脅：想把妳吃掉

43分鐘前0

獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

1小時前4

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

1小時前0

金馬新人互虧！馬士媛甜喊歌手男友「是幸運物」　劉敬受不了：閃屁啊

2小時前0

吳淑敏挑戰當年「破音心魔」　重現當年比賽歌曲〈變色的長城〉

2小時前94

夢多表態「力挺高市早苗」　貼4愛心狂讚：我們首相超棒

2小時前10

公視董事會通過 發函行政院依法加速董監事換屆改組

2小時前0

親手淘汰隊友鍾欣凌淚灑舞台　陳庭妮嗆安心亞「關你什麼事」

2小時前109

家寧IG帳號無預警消失！　「52萬粉恐沒了」網刷一排狂酸

3小時前20

林映唯「升格人妻」婚禮哭成淚人兒！　老公承諾：當她的ATM「無上限提領」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝
    23小時前2010
  2. 玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友
    4小時前288
  3. SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光
    11/20 20:065847
  4. 韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！
    14小時前18
  5. TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底
    23小時前3813
  6. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    11/20 11:404828
  7. 蘇州帶回紀念品！郁方行李被攔：怕20萬飛了
    10小時前61
  8. 直擊／子瑜抵達高雄美爆了！一路親切揮手　千人淚喊：歡迎回家
    6小時前7025
  9. aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK回應
    12小時前2411
  10. 直擊／坤達閃兵！柯佳嬿首度公開露面…親曝尪現況
    5小時前2613
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合