林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

記者蕭采薇／台北報導

林映唯與交往三年的男友Richard，21日正式結婚，婚宴在萬眾矚目下甜蜜登場！這場籌備近一年的夢幻婚禮，從證婚到晚宴，處處可見新娘林映唯的巧思與用心，宛如一場為兩人量身打造的愛情電影。她笑稱自己不像新娘，反倒像婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著！」而婚禮結束後最想做什麼？她毫不猶豫地說：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」

▲林映唯送客禮服換上Alon Livné的立體剪裁兩件式宮廷感禮服，搭配CHANEL高級珠寶ETERNAL N°5鑽石項鍊與戒指。（圖／自由試娛樂提供）

婚禮現場，親友們齊聚一堂，為新人獻上最誠摯的祝福，讓林映唯與Richard感動不已。特別是賈靜雯擔任證婚人，讓兩人內心充滿感謝。林映唯透露，Richard當年剛回台北時，身邊幾乎沒有朋友，都是賈靜雯一路照顧他，讓他再次感受到家的溫暖。她感性分享：「後來換我加入，他們依然張開雙臂接納我；賈姐更是愛屋及烏，把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」這段情誼，讓現場賓客都為之動容。

▲林映唯由長期合作的攝影師周墨掌鏡，熟悉的眼光與默契讓這次的棚拍呈現出她最乾淨、最純粹的樣子。（圖／自由試娛樂提供）



晚宴上，播放了兩人遠赴羅馬拍攝的婚紗短片，為婚禮拉開序幕。林映唯在片中深情告白：「對我來說沒有所謂對的人，只有願不願意去成為對的人。」Richard則霸氣回應：「決定好了接下來的日子一起攜手同行，就算妳最害怕的世界末日來臨的那一天，不要怕不要慌，我會用我的雙手穩穩地接住妳。」他更以台語訴說愛情金句：「今仔日的我，比昨昏較愛你，明仔日的我，嘛會比今仔日更愛你。」句句充滿愛意，讓現場賓客甜到心坎裡。

▲林映唯與Richard換衣後，以跳舞姿態再次進場，兩人都選戴CHANEL高級珠寶營造強烈時尚存在感。（圖／自由試娛樂提供）

林映唯特別在婚前進行了一組棚拍，邀請自出道起便長期合作的攝影師周墨掌鏡。熟悉的眼光與多年累積的默契，呈現出她最乾淨、最純粹的樣子。其中一張林映唯抱著大瓶清酒的照片特別醒目，原來這瓶酒有個可愛的故事。

她表示，當初兩人是朋友介紹認識，但第一次見面太緊張，她特別挑了一瓶清酒去碰面，還自己一個人把整瓶喝完。林映唯笑說：「後來Richard爸爸知道我愛喝清酒，第一次碰面就送了我這支巨大清酒。」原來清酒也算是對方父親給未來媳婦的重要信物，這段緣分讓眾人直呼太浪漫！

▲林映唯對婚禮親力親為。（圖／自由試娛樂提供）

這場婚禮更是星光熠熠，包括賈靜雯、李李仁、張孝全、楊祐寧及太太Melinda、楊謹華、王柏傑、柯震東、蔡凡熙、宋柏緯、張寗、洪群鈞、蕭敬騰及太太Summer、陳語安、康茵茵、森田、周曉涵、陳楚河、柯朋宇、李杏、導演簡學斌、陳妤、黃薇渟、大飛、李玉璽、許允樂、周予天、蕭子墨等人皆到場祝福。婚禮主持人黃豪平笑稱：「這陣仗我還以為來到金馬獎典禮！」

▲主宴會廳以劇院布幕概念設計，林映唯與Richard彷彿從電影中走出來的男女主角。（圖／自由試娛樂提供）

晚宴部分，林映唯以Heli Kalkstein的蕾絲透紗禮服性感亮相，細緻蕾絲與若隱若現的透紗勾勒出迷人輪廓，散發法式般的自然性感。搭配CHANEL高級珠寶COCO CRUSH耳環及戒指，標誌性菱格紋線條與透紗質感相互呼應，將優雅與性感平衡得恰到好處。Richard則以CHANEL高級珠寶COCO CRUSH戒指與單邊窄版圈式耳環，延續俐落風格，低調卻不失細節。

送客時，林映唯換上Alon Livné的立體剪裁兩件式宮廷感禮服，立體壓紋與戲劇性剪裁，加上兩件式設計，讓造型更具層次，也為宴會帶來強烈的時尚存在感。她選擇CHANEL高級珠寶ETERNAL N°5鑽石項鍊與戒指作為焦點，更顯高貴典雅。

▲林映唯婚禮第一套，以蕾絲透紗禮服性感亮相。（圖／自由試娛樂提供）

婚禮小物則由eyecandle以新人調製的香氣，打造特別版空間噴霧，整場婚禮亦以該氣味作為主軸，讓空間充滿兩人專屬的幸福味道。喜餅部分則選擇Ooh La Love法式手工喜餅，是林映唯曾經合作形象的品牌，把過往的緣分延續到人生的新篇章，讓喜餅也成為一份有故事的祝福。

