YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」日前宣布拿到台灣的永久居留證，並拍攝一支宣傳台灣的MV來回饋這片土地，最近也領到政府發放的1萬元現金。為此她今（21）日在社群發文，表示自己運用這筆錢，在韓國首爾的精華地段刊登宣傳台灣MV的廣告。

▲金針菇領到普發1萬。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）



面對這筆1萬元的意外之財，金針菇坦言，自己其實一直猶豫要拿來做什麼，腦中雖曾閃過逛街購物的念頭，但在經過考慮後，她決定將這筆錢用在更有意義的地方，那就是在韓國掛一面台灣宣傳片的廣告板，希望能讓家鄉的民眾看見台灣的美好。

▲金針菇在韓國買廣告位。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

金針菇表示，在實際執行計畫時，才發現1萬不夠，但為了完成這個夢想，她二話不說自掏腰包補足缺口，並積極向韓國方申請廣告刊登。在經過等待及協調後，終於成功申請到廣告位。金針菇也親自前往現場驗收成果，當她看到位於梨泰院4號出口的廣告看板亮起時，忍不住驚呼：「真的好感動喔。」除了梨泰院，熱鬧的明洞商圈也是此次宣傳的地點，「希望更多外國朋友，也能看見我所喜歡的台灣。」

▲金針菇親自到場驗收成果。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）