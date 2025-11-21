直擊／坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情

記者黃庠棻／台北報導

藝人坤達捲入閃兵風波，在拘提後認罪，新北檢日前起訴包含他在內等12人，均遭起訴求刑2年8月，消息曝光後引發熱議。而坤達的老婆柯佳嬿的動向也同樣受到關注，她今（21）日出席新作《如果我不曾見過太陽》二部曲訪問時，也被問及此事。

▲坤達、柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram）

柯佳嬿今（21）日出席新作《如果我不曾見過太陽》二部曲訪問，是她在老公坤達出事後首度公開露面，整個人的狀態看起來不錯，只是被問到丈夫閃兵相關話題，她低調說道「目前心情還好」，也談到坤達「這件事情，他現在正在面對也正在反省，我就是陪他」。

▲柯佳嬿出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，柯佳嬿也在訪問最後，被問及是否知情坤達沒有當兵一事，她露出尷尬微笑說道「我當然不知道他沒當兵」，低調表示是新聞出來才知道，也透露「沒有收到傳票」。為了化解尷尬，柯佳嬿也放大招，開玩笑暴雷「好啦！我跟曾敬驊有吻戲」。

▲柯佳嬿出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

坤達過去因為突發性氣胸開刀免役，後來透過經紀公司表示「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」而他在警察到家拘提時，人剛好到加拿大錄製節目，當時家裡只有太太柯佳嬿在。

▲柯佳嬿出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

柯佳嬿當下得知警方來意後，強忍情緒讓檢警入屋搜索，確認坤達不在，交付電話後檢方才離開。不過她與經紀人在事件爆發後都沒有做出任何回應，直到有網友在她的貼文底下留言「5月就收到傳票了，警察上門還幫忙掩護，真會演。」質疑她包庇老公閃兵，當時她僅回應「並沒有收過，已截圖」。