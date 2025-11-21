金馬獎女配角各懷心機　蔡淑臻坦言「心中勁敵」是她

記者葉文正／台北報導

62屆金馬獎22日將在台北流行音樂中心舉行，本次女配角獎出現《左撇子女孩》蔡淑臻與片中飾演她9歲女兒的葉子綺出現「網內互打」的情況，蔡淑臻也坦承最大競爭對手就是「女兒」葉子綺。

▲金馬62女配角鄧濤左起)陳雪甄葉子綺蔡淑臻與黃珮琪。（圖／記者黃克翔攝）

《左撇子女孩》本次強勢入圍九項，蔡淑臻首度以女配角身分入圍金馬獎，她也表示：「很開心，也很驚喜，很榮幸，尤其跟優秀演員們一起入圍，還跟戲裡面的女兒葉子綺一起入圍，她好棒，真的以她為榮，只要她上台我一定非常開心。」她還說因為對自己信心不夠，所以臉部要打一下音波，並說勁敵戲中女兒。至於紅毯戰袍，她認為剛剛好就好，適合自己就好，不管誰得獎也不是自己能控制。

▲蔡淑臻金馬紅毯受到期待。（圖/翻攝自FB/蔡淑臻Janel Tsai）

以《人生海海》入圍女配的陳雪甄，表示自己曾經入圍過女配角，是第三次要走紅毯，她也開心說：「這部電影是眾人之力獻出才華，我才能入選，金馬是有溫度，像一家人的影展，跟所有熱愛電影的人一起享受每一刻，我已節食一周，典禮結束第一件事情就是要大吃，目前金馬禮包裡的東西也不敢吃。」

以《左撇子女孩》入圍的葉子綺今年只有九歲，她也說自己非常的開心，然後期待可以一起走紅毯，當時心情很期待，金馬獎的氣氛，拿到門票很開心，還在掙扎要帶什麼，我再想想要帶什麼，但她也坦承平常考試最緊張。

藉由《我家的事》入圍的黃珮琪感性地說，「謝謝導演的信任，他相信我可以做到這個角色，我也努力了，但我只要心情不好體重就會狂掉，但也不能太憔悴，每天都在吃泡麵，盡量多吃高熱量的東西，而且我吃超快的，午宴的東西又好好吃，但因為太瘦看起來就會憔悴，所以不敢太瘦。」

《女孩不平凡》中的鄧濤來自香港，他這次演出了前衛又探討情慾的角色，今日在金馬午宴，也透露：「我很開心，也意想不到，我第一次來金馬，也是第一部電影，之前用一個禮拜來消化入圍這個開心的感覺，覺得自己好棒棒。我會喝點酒，緩和緊張心情。」