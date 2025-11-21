ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊宗緯控「妨害名譽、洩漏個資」
台日以前沒這好！他揭「友好關鍵點」
aespa遭抵制上日紅白「連署破8.5萬」
范冰冰壓軸登金馬？導演笑：有驚喜！　陳玉勳喊「天龍國」曹仕翰搬陳其邁拚了

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於22日舉行，最佳導演的入圍者陳玉勳、張吉安、曹仕翰及李駿碩21日出席金馬午宴，陳玉勳自稱是「天龍國代表」，笑說「天龍國加油！」張吉安被問到以《地母》入圍影后的范冰冰是否有機會在金馬現身？張吉安神秘的說：「明天給大家驚喜！」

▲范冰冰《地母》飾演農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女（白潤因、許恩怡飾演）種地度日。（圖／海鵬提供）

▲范冰冰《地母》飾演農婦鳳音，再度入圍金馬影后。（圖／海鵬提供）

陳玉勳今年以電影《大濛》入圍最佳劇情片、最佳導演等11項大獎，他今天出席午宴回憶起30年前第一次入圍，競爭對手包括侯孝賢、萬仁導演等等，「我像誤入叢林的小白兔，很惶恐。沒想到30ˋ年後我變最老的，我像誤入叢林的老白兔。」

而五位導演分別都帶來自己家鄉的故事，陳玉勳自稱天龍國代表，笑說：「我是天龍國沒錯，天龍國加油！」不過馬來西亞的張吉安導演、香港導演李駿碩卻是滿頭霧水，在一旁竊竊私語，原來是好奇「天龍人是什麼意思？」

▲▼ 金馬62入圍午宴-陳玉勳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳玉勳作品《大濛》先獲得觀眾票選獎 。（圖／記者黃克翔攝）

張吉安則表示自己沒有帶馬來西亞國旗 ㄔㄩ來，「好像我帶著馬來西亞的故事過來，金馬很寬容、海納百川，可以入圍是很好的體驗。」以《地母》入圍影后的范冰冰是否有機會在金馬現身？張吉安神秘的說：「明天給大家驚喜！」但也笑說：「我可以拿一碗飯、一杯冰代表。」

李駿碩有感而發：「我們香港電影好久沒拿最佳劇情片、最佳導演，我還滿希望。」南部代表的曹仕翰說：「《南方時光》在高雄電影節當閉幕片，跟陳其邁一起走紅毯，他說加油！我們高雄人不會輸，我一直記住這句話。」

▲「金馬62電影論壇」導演論壇（左起）曹仕翰、李駿碩、陳玉勳、廖克發、張吉安。（圖／金馬執委會提供）

▲金馬62「最佳導演」入圍者，（左起）曹仕翰、李駿碩、陳玉勳、廖克發、張吉安。（圖／金馬執委會提供）

李駿碩上一次以《濁水漂流》拿下最佳改編劇本，他這次以電影《眾生相》獲得原著劇本提名，「我都想拿，如果拿原著劇本，我兩個都拿過了。」他也透露，自己從《盛夏光年》等作品開始就喜歡張孝全很久了，「我不敢跟他打招呼，他是我的童年偶像！」被問到接下來想要跟誰合作？李駿碩點名「林柏宏」。

▲導演張吉安、演員白潤音《地母》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲《地母》導演張吉安。（圖／記者林敬旻攝）

 

