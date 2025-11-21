希良梨爆病危2天恢復意識了！工作人員發聲…《GTO》傳2026拍續集

記者陳芊秀／綜合報導

演出日劇《GTO》走紅的女星希良梨19日驚傳病危，幕後團隊21日透過IG發文回應現況，稱人已經恢復意識了！她在人氣巔峰期罹癌停工，時隔20年又再度罹癌，病況令外界憂心。

▲希良梨爆病危2天，工作人員發文稱恢復意識了。（圖／翻攝自IG）

希良梨IG更新貼文：「讓各位感到擔心與煩惱了，在此致上最深的歉意，現在已經平安恢復意識了，也在此向各位報告，希良梨全體團隊上。」這段貼文是由希良梨與經紀人的IG共同發出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉絲輪番留言，「終於放心了，之前真的很擔心，真是太好了」、「太好了」、「希良梨恢復意識太好了，一直很關心這件事……能活著真好」、「一直相信會醒過來」。

日劇《麻辣教師GTO》是反町隆史1998年主演的經典之作，在台灣也創下高收視。據《東京體育報》21日報導，知情人士透露，反町隆史主演的《GTO》將會在2026年7月夏季檔推出續篇，目前正在檯面下悄悄進行。該劇在去年4月推出特別篇《GTO Revival》大獲好評，希良梨因病無法參演，今年3月時她透過IG曬出與山崎裕太、小栗旬、窪塚洋介等人的舊合照，透露同劇演員山崎裕太傳訊息關心她的狀況，劇迷也相當感動，不斷為她的病情打氣。

▲希良梨1998年演出《GTO》人氣飆漲。（圖／翻攝自IG）

▲希良梨3月曬出與《GTO》演員合照。（圖／翻攝自IG）