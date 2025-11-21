ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曾合作奧斯卡名導20年！　鄒時擎揭西恩貝克私交：一起創作，卻沒人知我是誰

記者蕭采薇／台北報導

「金馬62電影論壇」20日登場，「新導演論壇」也齊聚《深度安靜》沈可尚、《左撇子女孩》鄒時擎、《我家的事》潘客印，來自新加坡的《核》陳思攸、《幸福之路》韓裔加拿大籍的Lloyd Lee CHOI五位入圍導演，他們分享各自精彩的電影入行往事與幕後趣聞。

▲「金馬62電影論壇」新導演論壇（左起）Lloyd Lee CHOI、鄒時擎、沈可尚、陳思攸、潘客印。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬62電影論壇」新導演論壇（左起）Lloyd Lee CHOI、鄒時擎、沈可尚、陳思攸、潘客印。（圖／金馬執委會提供）

許多人好奇Lloyd Lee CHOI的《幸福之路》資金不多，是如何請到金馬影帝張震參與演出？他坦言成長過程看過很多張震的作品，相當崇拜他的表演，他特地搭了16小時航程飛來台北，一下飛機馬上衝到飯店會議室與張震見面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Lloyd Lee CHOI表示，當時張震跟他說，若是再早幾年他可能無法接下這部作品，但當時張震女兒恰巧和戲中女兒角色年紀相似，他得以體會角色心境，決定答應接下演出，也讓他美夢成真。

▲「金馬62電影論壇」《幸福之路》導演Lloyd Lee CHOI。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬62電影論壇」《幸福之路》導演Lloyd Lee CHOI。（圖／金馬執委會提供）

彼此談起與電影的緣分，沈可尚坦言父親從小並不支持他做電影。當他終於要拍首部劇情長片，父親已重病，「我跟劇組說，萬一開拍後我家裡有事，得去處理。開拍前半年，我每天奔走照護中心，父親已反覆開刀第七次。」

沈可尚說：「有天我要離開病房前，心想乾脆跟他坦承第一部片3個月後要開拍，並把所有的掛念、這些年的感受都告訴了他，離開醫院後，就接到通知回去，父親在我面前過世。」全片殺青那一刻，他沒有擁抱歡慶，而是對天感謝父親，雖然肉身不在，但相信父親終能看見，希望也託夢告訴他感想。

▲「金馬62電影論壇」《深度安靜》導演沈可尚。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬62電影論壇」《深度安靜》導演沈可尚。（圖／金馬執委會提供）

鄒時擎也談起自己大學畢業後便離家赴美，當年在紐約的剪接課程上相識西恩貝克，經常一起討論電影、看電影。而《左撇子女孩》的故事早在20年前就跟西恩討論決定執行了，兩人也曾一起來台灣籌備，但因資金難找，只好回美國先拍了《外賣》。

提到自己與西恩貝克的合作方式，鄒時擎說：「我一直跟他工作，作品都是我們一起創造，只是沒有人知道我是誰。譬如《外賣》就是合導合製，是我們一起有的Style。」能夠完成這部影片，除了天時地利人和，還有不肯放棄的念頭。

▲「金馬62電影論壇」《左撇子女孩》導演鄒時擎。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬62電影論壇」《左撇子女孩》導演鄒時擎。（圖／金馬執委會提供）

潘客印說自己並不是先做電影夢的，大學畢業出社會先做宣傳和其他工作，自己學生時期就對剪輯有興趣，尤其喜歡剪影片送朋友當生日禮物，不花錢又有誠意。直到後來去應徵剪接助理，才逐漸確定自己想主導故事，開始學寫劇本拍短片。

▲「金馬62電影論壇」《我家的事》導演潘客印（右）。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬62電影論壇」《我家的事》導演潘客印（右）。（圖／金馬執委會提供）

來自新加坡陳思攸則說，自己父母從小嚴格，不讓她看任何影視節目，稱這些是靡靡之音。她直到17歲才被朋友帶去看電影，從此打開眼界。

▲「金馬62電影論壇」《核》導演陳思攸。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬62電影論壇」《核》導演陳思攸。（圖／金馬執委會提供）

《核》是她在新加坡華文女校的反叛故事。她笑說，這個片名是趕著要讓當地報紙報導時硬湊出的字，本來一度想改叫與角色有關的《懶教死黨》，但怕太強烈，於是就沿用已在影展曝光的片名《核》。
 
完整金馬62電影論壇影音紀錄將在金馬官方YouTube頻道和LINE TODAY同步上線，歡迎未能到場的觀眾準時鎖定。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

 

金馬62Lloyd Lee CHOI鄒時擎沈可尚陳思攸潘客印金馬獎

【肥水不落外人田】老婆穿睡衣出門！尪秒阻止幫她「包成粽子」

