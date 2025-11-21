伊莉莎白歐森自爆「靈魂是92歲老太太」　《換乘真愛》死後回春陷三角戀

記者蕭采薇／綜合報導

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森，這回談一場跨越生死的奇幻戀愛！由「金獎製造機」A24打造的最新愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），一舉拿下爛番茄100%滿分新鮮度，口碑爆棚。伊莉莎白歐森在片中飾演一位90歲卻「回春」到年輕樣貌的女主角，周旋在65年老伴和癡等67年的初戀之間，讓她直呼：「這是我夢幻角色！」

▲《換乘真愛》伊莉莎白歐森（左）在片中周旋於麥爾斯泰勒（中）和卡倫透納（右）之間。（圖／采昌提供）

《換乘真愛》完美融合愛情、來世與選擇，初讀劇本的伊莉莎白歐森立刻被深深吸引，她表示：「這部電影帶給我美好的體驗，能給觀眾快樂、笑聲與娛樂，或許還能引發一些思考。這絕對是一部『非拍不可』的電影！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她在片中飾演的「瓊安」，在過世後於靈魂轉運站回春至年輕樣貌。有趣的是，伊莉莎白歐森自認擁有「90歲的靈魂」，笑說：「我一直覺得自己像個92歲老太太，很好奇活到90歲、回頭看自己經歷過的每個十年，會是什麼樣的感覺。這次能詮釋完全不同的愛情喜劇角色，真的很特別！」

在《換乘真愛》中，伊莉莎白歐森陷入一場奇幻三角戀。一邊是與麥爾斯泰勒共演、結縭65年的老伴，兩人之間有著難以言喻的默契；另一邊則是卡倫透納飾演的深情首任丈夫，在轉運站癡等她67年。

談到與兩位男主角的對戲，伊莉莎白歐森分享了不同的感受：「麥爾斯和我都很重視這對夫妻65年的自然默契，那種不言而喻的熟悉感與同步思考方式，是最難表現的。我們有相同的『電影語言』，能很快達成共識。」

▲《換乘真愛》伊莉莎白歐森（右）大讚卡倫透納（左）魅力滿載。（圖／采昌提供）

對於卡倫透納，她則讚不絕口：「卡倫真是個天生的魅力者，他就算和石頭對戲都能擦出火花！他非常專注於捕捉一個男人在相隔67年後，與摯愛重逢時的所有情感，對戲時常常會有那種被迷得一愣一愣、手足無措的感覺。」

本片以奇幻的「靈魂轉運站」為主體，連結著各式各樣的永恆世界。劇組超細緻的佈景讓伊莉莎白歐森驚嘆不已：「這是我見過最驚人的片場！它的美感、想像力與電影氣氛，讓我們全體演員都深受激發與感動。」

她更爆料，拍攝結束後還偷偷帶了不少「紀念品」回家：「片場的那些周邊商品真的太精緻、太有趣了，讓我心情很好。其中我拿了一個寫著『運動世界』的超棒托特包，上面還印有一個充滿氣勢的男人說著『我要你去運動』，讓我真的愛翻，現在每天早上去伸展時都會使用它！」《換乘真愛》將於11月28日在台上映。