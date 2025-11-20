謝忻「基隆人到底欠了誰」！臉長20顆痘痘爛掉…原因超笨：要瘋了

記者潘慧中／綜合報導

謝忻儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她20日便在社群網站坦言「整個臉爛掉」，背後原因曝光後，雖然生氣但也只能怪自己，「笨還拖累天氣。」

▲謝忻崩潰發文。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）



謝忻在Threads透露，基隆最近下雨下太多天，導致家中盆栽開始長出毒香菇。為此，她特地購入除菌劑，希望能一次處理掉問題，「把他們團滅。」

▲謝忻替茉莉花噴藥卻發生意想不到的插曲。（圖／翻攝自Instagram／ xiexin1127）



沒想到，正當謝忻在替茉莉花噴藥時，突然「一陣妖風夾雨吹來」，導致除菌劑整個反彈到她臉上，「我跟茉莉花的角色互換。」本以為沒什麼事，結果隔天發現悲劇了，「我的臉上出現了大概20顆痘痘！！」

▲謝忻原本膚況很好。（圖／翻攝自Instagram／ xiexin1127）



狀況突如其來，謝忻忍不住崩潰喊話：「我要瘋了，我真的要瘋了。」更哀號天氣太無情，「基隆人到底欠了誰？基隆的雨跟風到底憑什麼這麼猖狂？」最後，她只能幽默自嘲，「自己笨還拖累天氣」，將鬧劇化為笑點。

謝忻Threads全文：

整個臉爛掉。

因為基隆下雨下太久所以盆栽都長了毒香菇

就買了微量的除菌劑，

希望消滅真菌的威風，把他們團滅。

結果在噴灑門口的茉莉時，

一陣妖風夾雨吹來-我跟茉莉花的角色互換，

原本不以為意，

第二天我的臉上出現了大概20顆痘痘！！

我要瘋了，我真的要瘋了。

基隆人到底欠了誰？

基隆的雨跟風到底憑什麼這麼猖狂？

（自己笨還拖累天氣）