抓包「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！劉雨柔冒第六感：一定有事

劉雨柔7月與職籃球星胡凱翔登記結婚，不時會與粉絲分享婚姻生活。然而，她最近上節目坦言，曾抓包老公收到大胸辣妹傳來的訊息，隔天當面質問此事時，對方一句話讓她瞬間爆氣！

▲▼劉雨柔抓包有大胸薄紗妹傳訊息給老公。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



劉雨柔在《小姐不熙娣》表示，她平常是不太看另一半手機的人，但兩人有天因為一些事鬧得不愉快，「然後我的第六感就告訴我一定有事！」

▲劉雨柔冒出第六感「一定有事」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



胡凱翔當晚喝到酩酊大醉，手機就遺落在客廳，劉雨柔發現螢幕亮了就直接滑開，「我想說一定有事！結果打開之後是Facebook私訊，點進去看之後，那個大頭照大奶然後仰角還薄紗！」

仔細看內容其實沒有什麼對話，只是按讚、按愛心、以及說你好，「這就是一個沒有邊界感的開始，」劉雨柔說道。等到胡凱翔隔天起床後，她直接亮出螢幕質問，對方卻只回答「我沒什麼好說的」，讓她瞬間爆氣直呼：「什麼意思！」

▲▼老公回答這句話更讓劉雨柔爆氣。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，胡凱翔解釋那其實是假帳號，「她是私訊我就是會想要買運動後的襪子那一種」，之所以會回應，是因為「我就會想說這是來幹嘛的或是想要幹嘛」。

▲▼胡凱翔解釋原因。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）


