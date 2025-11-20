ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
言情天后席絹震撼封筆！發出「最後一封情書」：純文字創作失去人群

記者陳芊秀／綜合報導

台灣言情小說界的傳奇作家席絹，創作超過80部小說，是六、七年級生鍾愛的作家之一，且筆下作品曾被翻拍陸劇《上錯花轎嫁對郎》、《錯、戲點鴛鴦》、《花轎喜事》等。而她所屬的「萬達盛出版社」將結束營業，本人也發表《最後一封情書》公開信宣布封筆，消息更登上微博熱搜。

▲▼言情小說天后席絹宣布封筆。（圖／翻攝自臉書）

▲言情小說天后席絹宣布封筆。（圖／翻攝自臉書）

席絹在信中以「嘿，大家，都還好嗎？」作為開頭，語氣溫柔卻充滿遺憾。她提到，過去曾無數次設想過言情小說的消亡，沒想到這一天真的到來。面對時代的巨變，她形容新浪潮一波波襲來，讓人應接不暇。文中她特別點出當代創作者的焦慮：「當AI變得無所不能時，創作者都在問：『我們還有存在的必要嗎？』」雖然她堅信人類靈光一閃的創意是數據無法模仿的財富，但她也無奈承認市場現實，感嘆地寫道：「純文字的創作已經失去了能夠靜靜傾聽的人群。」

回首過去的創作生涯，席絹表示「時代就是一直一直往前推進的，我們輝煌過，我們不抱怨」。她回憶起曾經與讀者共享的青春歲月，那些寫故事、讀小說的快樂時光，都是珍貴的共同記憶。她感性地向讀者致謝：「感謝青春的那段歲月遇見了你們，感謝你們成就了『席絹』。」文末寫下「我愛你們，再見」。

▲▼言情小說天后席絹宣布封筆。（圖／翻攝自臉書）

▲席絹小說《請你將就一下》、《上錯花轎嫁對郎》被兩度翻拍陸劇。（圖／翻攝自臉書）

書迷不捨留言「謝謝席絹陪我度過了青春歲月」、「謝謝～從10來歲，看到40歲真的從青春看到白髮蒼蒼，謝謝，你們」、「嗚嗚嗚~可不可以不要不見？一種青春消失了的感覺。 謝謝席絹老師陪我長大，我拜讀老師的第一本作品是《雪兒姑娘》是當時沒有過的新鮮風格，後來就深深喜歡上...還有好多難忘的故事...總之感謝有您」、「謝謝席絹老師的作品，從國中認識老師作品，到高中開始有閱讀小說習慣，一直到現在，老師的作品還是讓我心中有滿滿的感動」、「萬分不捨……，感謝您，創作了好多故事，您的作品，真的很好看」。

席絹1993年發表首部言情小說《交錯時光的愛戀》，隨後《戲點鴛鴦》、《請你將就一下》、《上錯花轎嫁對郎》等都受到書粉喜愛。她2017年後，就少有新作發表，多年來傳出引退、封筆，2022年被《文訊》雜誌評選為21世紀台灣大眾文學的20強作家，與九把刀、藤井樹、蔡智恆、張曼娟等人同時列入，同年10月透過萬達盛出版社發聲，謙稱已經離開江湖已久。如今隨著出版社結束營業，她的告別信也被視為封筆宣言。

▲▼言情小說天后席絹宣布封筆。（圖／翻攝自臉書）

▲趙麗穎陸劇《錯點鴛鴦·戲點鴛鴦》改編自席絹小說《交錯時光的愛戀》、《戲點鴛鴦》。（圖／翻攝自臉書）

