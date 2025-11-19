邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊成員邊荷律來台一年多，日前才在社群發文分享瘦身成果。然而，面對身材日益苗條的邊荷律，經紀人乖姐今（19）日透過IG限動發文，表示自己沒有要求對方節食，反而還拜託她多吃一點。

▲邊荷律。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

乖姐在限動中表示，一早看到邊荷律及衣宸等女孩們，便忍不住對著她們下達了「進食指令」。乖姐在文中還原當時的對話，她以半開玩笑卻又無奈地對著女孩們說：「妳們給我認真吃東西，不然粉絲以為我虐待妳們，快吃」，並在文末大嘆：「人生真的好難啊。」

▲乖姐要邊荷律認真吃東西。（圖／翻攝自Instagram／alyssalu1027）

此前，邊荷律上個月15日才在Threads發文宣布自己瘦了4公斤，體脂肪則是減少6公斤，同時也開心表示：「以前太小穿不下的衣服現在又能穿了，真的超開心。」至於瘦身原因，邊荷律透露每當她看到拍完的照片及影片時，都會有點自責、失去自信，不過她也強調，自己之所以會減肥，並不是因為惡意留言才減肥的，而是為了更好地照顧自己才開始的，「請大家不要再擔心啦！」