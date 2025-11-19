曾敬驊《太陽》全劇最慘！遭父家暴又被霸凌　遇李沐獲救贖：她是新鮮的空氣

記者蕭采薇／台北報導

《想見你》金獎團隊打造的Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》，由曾敬驊、李沐主演，上線48小時內空降Netflix台灣影集每日排行榜第三，成績亮眼。劇中曾敬驊飾演的「暴雨殺人魔」李壬曜，與李沐飾演的「小太陽」江曉彤，兩人的悲劇與救贖，讓觀眾直呼「太揪心」、「二部曲還要等一個月，太煎熬啦！」

▲《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、李沐成為彼此的救贖。（圖／Netflix提供）

曾敬驊在劇中飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，揭露他走向黑暗的原因，不僅在家中承受父親家暴、母親冷處理，在校園內更受校霸歐陽悌（石知田飾）欺凌，可說是劇中最慘角色。對於好評，曾敬驊表示：「非常謝謝喜歡這部劇的你們。我想跟觀眾說對於在乎的人，可以勇敢表達出自己對他們的愛。」他補充：「二部曲能看到這些角色更多對於人性、處境的選擇及兩面性。」

飾演劇中「小太陽」的李沐，溫暖演出也令人驚艷。她感性分享：「謝謝觀眾的支持，能被大家看見覺得很感激！非常親近的朋友打電話告訴我，他們覺得太陽非常非常好看，認為是我工作以來他們最喜歡的作品，我覺得很感動。」

▲《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、李沐、程予希境遇令人揪心。（圖／Netflix提供）

最新釋出的〈飛蛾與蝴蝶〉篇花絮中，曾敬驊表示李壬曜的悲劇從家裡開始，一次次失望讓他痛苦。但曉彤（李沐 飾）的出現，讓他重新燃起希望，成為李壬曜的救贖：「江曉彤對他們來說應該是很新鮮的，很像一大口空氣，他們的生活有很多缺氧的時候，曉彤就是在他們不知不覺中可以舒緩下來的，那樣子存在的氧氣。」

▲《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿驚喜現身，竟與李沐擁有同款神秘蝴蝶刺青。（圖／Netflix提供）

劇中以「飛蛾」和「蝴蝶」象徵李壬曜與江曉彤兩個生活在不同世界的人。編導簡奇峯分享：「蝴蝶是一個只會在太陽下出現的日行性生物；飛蛾則是只會在晚上出現的夜行性生物，被困在原地打轉。」編劇林欣慧表示：「兩個人就像飛蛾與蝴蝶一樣，本來不應該相遇，卻在天台上遇見了彼此，我們希望設計出這樣子命運交織的感覺」。

▲《如果我不曾見過太陽》江齊陷夢境與現實混亂。（圖／Netflix提供）

問及若壬曜和曉彤家庭對調會有何不同？曾敬驊認為：「他們就是命中注定會碰到彼此，曉彤也一樣會來救我，也會做出這種選擇，壬曜一樣，也會在曉彤最需要的時候出現。」李沐則說：「如果李壬曜不是生在這樣的家庭的話，我覺得他是很有機會完成任何他想要做的事情的，即便他在家庭情況很不好的狀態下，他都還是很負責任，也還是有很多愛，所以如果他在曉彤這樣的家庭的話，這個能力會更完善的發揮」。

▲《如果我不曾見過太陽》程予希（右）壓抑演技大爆發，完美詮釋角色。（圖／Netflix提供）

製作人麻怡婷表示：「我們每個人都無法選擇原生家庭，但原生家庭卻形塑著我們自己如何去看待自己、去愛人、面對世界，甚至在關鍵時刻的每一個選擇。」她希望每個家庭都能帶給小孩快樂童年，並鼓勵觀眾：「如果你看了會傷心、難過、憤怒，表示你願意去同理與共感他人的痛苦，代表著這個社會所需要的光明」。《如果我不曾見過太陽》一部曲已上線熱播中，二部曲將於12月11日與觀眾見面。

▲《如果我不曾見過太陽》驚喜釋出〈飛蛾與蝴蝶〉花絮，深度解析曾敬驊、李沐角色原生家庭。（圖／Netflix提供）