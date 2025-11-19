楊宗緯被提醒「家人便溺」卻罵人　2行為遭指缺德…換保全引眾怒

▲日本歌手ASKA飛鳥涼（中）來台開唱，楊宗緯（右）做為記者會嘉賓站台。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

歌手楊宗緯日前發生舞台意外掛彩，因傷返台休養，但楊宗緯竟然還選上自家大樓的社區主委，卻當得卻是民怨四起，有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，甚至有家人更隨地便溺，不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」，把整個社區都鬧得雞飛狗跳。

據悉楊宗緯家人在社區經常不守規則，執意從車道直接走上來，造成安全疑慮，甚至還有楊的家人隨地便溺。雖然住戶體諒，可能有些身體因素，來不及回家解決，但也令人擔憂衛生問題。而且有看不下去的住戶出言提醒，楊宗緯的反應竟是罵人！

▲楊宗緯（左）除了因謊報年齡退出選秀，之後也發生合約糾紛，控告當時的經紀人許安進（右）敗訴。（圖／翻攝自TVBS）

上述種種，本來鄰居們都選擇默默忍受，卻在楊宗緯當上主委後爆發，有鄰居表示，「楊先生當選後，還沒到他的任期，他就以個人名義發函給保全公司要終止不續約，大家都傻眼，個人名義什麼意思！」明明大部分的住戶都覺得原本的物業管理很不錯，但楊宗緯認為，之前的保全對長輩不是很關心，就以此名義換掉，也沒經過其他人的同意，激起了民怨。

「換了新的保全公司，結果工作能力超爛！掛號信還不代收，沒辦法理解換一個爛的來，難道只是要當你楊先生的僕人嗎？」同時，楊宗緯在交接職務時，跟上一屆主委發生了爭執，中間一度吵到楊宗緯鬧脾氣，喊著不做主委了，但後來還是接了，更引發後續種種問題。



