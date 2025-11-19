ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委　全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

▲楊宗緯事業重心在中國大陸，參與不少綜藝節目如《聲生不息寶島季》，累積了不少資產，在台灣卻被投訴是惡鄰。（圖／翻攝自聲生不息寶島季微博）

圖文／鏡週刊

歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。

楊宗緯因事業重心在中國大陸，曾透露自己在廈門鄉下定居，一個月僅花人民幣3千元（約新台幣1萬3300元），生活在60坪的房子中。但其實楊宗緯近年來在對岸所累積的財富，讓他早早就置產在新北市林口區，過著低調的生活。

返台養傷　當主委生是非

楊宗緯之所以回台灣，其實是8月時，在中國大陸西寧的演唱會上意外摔落2公尺高舞台，導致骨折才返台休養。只是根據讀者爆料，他其實也沒閒著，竟當選社區管委會的主委，負責處理鄰里大小事，想不到勇於任事的背後，卻衍生了更多麻煩，還遭到住戶投訴，是「很缺德」的惡鄰居。

返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委　全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

▲楊宗緯受傷後，不忘跟歌迷報平安，人則回台灣休養，並且選上社區主委。（圖／翻攝自楊宗緯微博）

返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委　全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

▲楊宗緯跌落舞台後緊急送醫，被攙扶出場，且戴著氧氣，神情十分痛苦。（圖／翻攝自微博）

返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委　全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

▲楊宗緯8月時在中國大陸西寧舉行演唱會，不慎摔落2公尺高舞台，休養停工至今。（圖／翻攝自微博）

說到楊宗緯一家帶來的困擾，該社區住戶就忍不住開始抱怨，楊宗緯家上有老、下有小，前後都製造了不少麻煩，尤其楊宗緯還是主委，卻不願以身作則，對社區公約漠視，因此讓住戶認為他「德不配位」；雖都是雞毛蒜皮的小事，但也就是因為日常，更讓鄰居格外有感。



返台養傷變惡鄰1／買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　管委會公告遭楊宗緯無視
返台養傷變惡鄰2／被提醒「家人便溺」楊宗緯卻罵人　當上主委撤換保全引眾怒

鏡週刊

