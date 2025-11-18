白冰冰收回旗下藝人合約！霸氣宣布「抽佣成數減半」　砸千萬不求回本

記者孟育民／台北報導

綜藝大姐大白冰冰提攜後輩不遺餘力，近來她有鑑於子弟兵演藝工作辛苦，還得斜槓賺錢才能養活自己，決定送給大家一個年終大禮，將旗下藝人的合約全部收回，將抽佣成數減半，她有感而發地說：「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」

▲白冰冰體恤子弟兵明亮(後排左)、陳思瑋(後排右)與Give me five少女隊的辛苦。（圖／長興影視提供）



演藝圈不景氣，很多新人都苦哈哈，演藝收入不足以支撐生活，得兼職才能養家，因此白冰冰決定自降抽成，讓藝人可以增加收入，會讓她有這個想法主要是看到旗下藝人陳思瑋，除演藝工作，還得當木工賺錢才能扛家計，「我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」

白冰冰提到，陳思瑋為了去參加世界閩南語金曲盛典總決賽，請了半個月的假，以當木工一天有3000多的薪水，少了逾4萬5千元的收入，「他和老婆都要賺錢才能支付房租和兩個小孩的保母費，幸好他最後有拿到世界冠軍，有了獎金可以貼補家用，要不然參加比賽其實要冒著入不敷出的風險。」陳思瑋讓白冰冰動了降抽成的念頭，但她又不能只獨厚他，因此決定一視同仁讓旗下藝人「台一線」東諺、阿玟、明亮、蔡亞露、Give me five少女隊都享有同樣待遇，日前便趁著錄制民視《超級冰冰Show》時公布這個消息。

▲陳思勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

白冰冰經營經紀公司，最大目的不是賺錢，而是因為她惜才，不想讓有才華的人被埋沒，今年她為了幫子弟兵出唱片，還花大錢買8點檔的主題曲做宣傳，花了上千萬元台幣，根本無法回本，但她還是願意這麼做，就是想讓大家聽到他們的歌。