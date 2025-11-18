中信啦啦隊女神啾啾「公開戀愛細節」　甜讚陳晨威1暖舉超貼心

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）和樂天桃猿外野手陳晨威交往中，最近女方受邀與好友琳妲拍影片，並在過程中大方分享與陳晨威的交往細節。

▲陳晨威、啾啾（Julia）低調交往中。（圖／翻攝自Instagram）

啾啾透露，她與陳晨威其實是透過朋友介紹，並坦言，自己一開始，沒有很熱衷和對方聊天，反倒是男方每天都很認真在聊天，但真正讓她動心的，是一次意外的生病驚魂記。啾啾回憶，她在某個週日突然發高燒，整個人昏昏沉沉，完全沒力氣用手機。直到傍晚醒來，才發現男友傳來了一串禮拜天有開的診所名單，而且全都是在她家附近的。

▲啾啾大方分享交往陳晨威的細節。（圖／翻攝自Instagram）

不僅如此，啾啾提到，當時她因不舒服而想待在家休息，陳晨威直接對她展現霸氣一面，命令她：「不行妳現在就去。」這讓啾啾當下便認定，陳晨威是個細心、貼心的男生，後來才點頭與對方交往。對於戀情曝光後的生活，啾啾坦言，當時完全不敢看留言或滑手機，深怕會被罵而影響心情。不過，相較於她，男友似乎比她還要更在意，「其實是他很在意，他很怕別人攻擊我。」