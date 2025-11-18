鍾欣凌爆料片場「吃阿Ken親送甜甜圈」　安心亞慌張揮手反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

《陽光女子合唱團》是由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙再次攜手編劇呂安弦的全新作品，這次更網羅了令人意想不到的女子組合，包含陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮以及新人何曼希。今（18）日該劇主演參與了金馬影展的訪問，大方分享拍攝的趣事。

▲《陽光女子合唱團》出席金馬星光舞台活動。（圖／記者黃克翔攝）

翁倩玉睽違47年回到台灣演出，選擇了電影《陽光女子合唱團》成為回歸作，她在訪問時直言「去年就想在故鄉活動」，看到這個劇本後認為角色的背景與自己有點相似，最終認為看完電影「會想打給媽媽，所以我決定要接」。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲《陽光女子合唱團》出席金馬星光舞台活動。（圖／記者黃克翔攝）

導演林孝謙繼《比悲傷更悲傷的故事》後，再度找來陳意涵主演，他說道「這個角色很特別，必須是一個媽媽的角色」，剛好適逢對方人生新階段「剛生完小孩」。陳意涵則笑稱，導演感覺一直在注目著自己的人生，當年失戀就找她拍《比悲傷更悲傷的故事》，當了母親就有《陽光女子合唱團》的角色。

▲《陽光女子合唱團》陳意涵。（圖／記者黃克翔攝）

鍾欣凌則表示，《陽光女子合唱團》主演群演完之後感情變得相當緊密，不只有陳庭妮當團購主，一起購買電子書，還在片場吃到阿Ken的甜甜圈，一講到敏感人物，眾人開始起哄「因為安心亞關係，吃了好多遍甜甜圈」，陳意涵更是低語「結婚也要」，讓安心亞趕緊大喊「沒有啦！」

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌。（圖／記者黃克翔攝）

眼見談到甜甜圈引起熱議，鍾欣凌、陳意涵、安心亞、孫淑媚口徑一致表示「只有吃過一次」，更說道「那次不是送的，是陳庭妮經紀人他們去排隊」，安心亞還趕緊澄清，揮手強調「沒有特權、沒有特權，Ken哥說，要說自己排隊的！」整個場面熱鬧又好笑。

▲《陽光女子合唱團》安心亞。（圖／記者黃克翔攝）