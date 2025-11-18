香港天團RubberBand來台開唱！　無預警宣布喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

香港人氣樂團RubberBand上週在台北開唱，四人完整陣容連發金曲，現場合唱聲不斷。主唱6號感性表示來到台北像「回到很久的地方」，回憶2010年首次來台演出時因激動落淚，如今依然帶著最真誠的音樂再度相見。

▲RubberBand台北演唱會。（圖／光尚娛樂提供）

這趟回到台北，團員們一抵達就大啖燒肉、牛肉麵，後台更準備小籠包與鹽酥雞，讓他們直呼被熱情包圍，6號也向從香港、英國、澳洲遠道而來的歌迷致謝，表示雖然距離上次演出超過兩年，但團隊始終專注創作，保持RubberBand最原始的樣貌。

他們也為台北打造的限定橋段，歌曲〈一早地下鐵〉驚喜取樣捷運進站聲，瞬間引爆歡呼；樂團更把盧廣仲〈早安晨之美〉和陳綺貞〈旅行的意義〉巧妙融入歌單，營造熟悉的台北清晨氣味。6號也提到自己受華語音樂影響甚深，從優客李林到陶喆都是重要創作養分。

▲▼RubberBand宣布唱進北美。（圖／光尚娛樂提供）

安可曲〈阿波羅〉、〈遊車河〉等經典再次掀起高潮，最後以〈我是樂隊〉、〈逆流之歌〉溫暖收尾，成員走下台與粉絲擊掌互動。RubberBand也於當晚宣布2026北美巡演正式啟動，將前往舊金山、溫哥華、多倫多與紐約開唱，期待帶來更多新作品再與台北相見。