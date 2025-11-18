金鐘女星認了「素顏在咖啡廳打工」　被叫成別的藝人…反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

以「校園賣藥黑市」為題材，融合魔神仔傳說、Y2K美學、電子音樂等青春元素的公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》今（18）日舉辦記者會，金鐘獎最具潛力新人許莉廷、金穗獎影帝林毓家攜手許乃涵、舒偉傑、趙妮綺、呂慕堯等實力演員，與導演王傳宗、黃鈺婷、製作人許菀倩共同出席。

▲公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》舉辦記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

曾以《此時此刻》入圍金鐘獎最具潛力新人獎的女演員許莉廷，日前被週刊拍到在咖啡廳打工，今（18）日出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會也被問到此事，她大方透露目前只要沒事都還是會去上班，一個月大概會有10天在咖啡廳工作。

許莉廷對於在咖啡廳打工一事侃侃而談，雖然戲約不斷但她直呼「還是要賺房租呀」，坦言自己「很喜歡打工」，透過在咖啡廳工作累積生活經驗，只要一有空就想去打工，直率地說道「這樣才不會覺得自己沒在前進」。

而在打工期間，許莉廷也分享有被認出是藝人的經驗，每次只要有客人詢問「妳是誰誰誰嗎？」她都會露出尷尬又不失禮貌的微笑，然後趕快跑去把口罩戴起，原因是「每次去打工都素顏」，不過素顏的她還是會大方跟粉絲拍照，甚至還有把她誤認成其他藝人的逗趣經驗，她更透露自己每次都會回答「對啊對啊！」反應相當可愛。

