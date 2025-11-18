差點成為車銀優一家人！25歲正妹韓國求學返台「簽進張鈞甯旗下」

記者黃庠棻／台北報導

以「校園賣藥黑市」為題材，融合魔神仔傳說、Y2K美學、電子音樂等青春元素的公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》今（18）日舉辦記者會，金鐘獎最具潛力新人許莉廷、金穗獎影帝林毓家攜手許乃涵、舒偉傑、趙妮綺、呂慕堯等實力演員，與導演王傳宗、黃鈺婷、製作人許菀倩共同出席。

其中，張鈞甯旗下的新人女演員趙妮綺在《晚安，瑪卡龍》中，飾演校花「田田」，長相甜美、可愛的她透露自己在高中時期很安靜，上學完就去補習班，後來大學到南韓漢陽大學就讀戲劇系，在校求學期間曾遇過影后裴斗娜、金所炫以及《殭屍校園》的男女主角朴持厚、尹燦榮等人。

被問到與張鈞甯簽約的契機，趙妮綺分享自己因為大學在南韓就讀，本來想留在當地發展，曾去過車銀優所屬的經紀公司Fantagio洽談過，但認為自己要在短時間內學習唱跳並加入女團有點困難，同時也希望能夠朝演員發展，於回台的期間在母親的建議下投遞了履歷，後來決定加入「甯聚力」家族。

不僅如此，趙妮綺國中時期就參加過SM選秀，但當時母親相當反對她當練習生，雖然當年錯過機會，但她到韓國求學之後，有許多教授都介紹女團的機會給她，但最終她仍堅持初心，決定回台灣發展，《晚安，瑪卡龍》也正是她演出的第一部作品。

此外，《晚安，瑪卡龍》劇中有不少霸凌的場面，趙妮綺坦言國小時期的自己相當外向且富有正義感，因為意外目睹有男生欺負特教班的同學，她便勇敢發聲相救，沒想到自己卻變成後續被霸凌的對象，曾被關進廁所倒水、抽屜被放蟑螂、被用籃球砸等，當時的老師並沒有制止，後續是爸媽透過教育局介入，情況才好一點，這也造成她心裡有了陰影，逐漸變得內向，一直到接觸表演課之後，才又慢慢打開心房。