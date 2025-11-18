納豆依依買房只花5分鐘！　「看房當天就訂下」認：非個人意願

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人納豆和依依愛情長跑近10年，終於在今年5月完成終身大事，兩人婚後也購入新房，還請來風水師幫忙看風水，並在17日公開影片，坦言從看房到買房，只花了五分鐘就決定。

▲納豆和依依在今年5月完婚。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

影片中，依依表示，自己和納豆的新房是二手中古屋，「然後這個家其實我們從看到買，大概只花了五分鐘，而且重點是非個人意願，主要是因為我的婆婆，以及你（納豆）的岳母，她們兩個感情非常好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲納豆和依依買房只花五分鐘。（圖／翻攝自YouTube／YYC陳依依）

依依透露，在新婚一個多月後，兩位媽媽突然打電話來說約好要一起看房子，她和納豆原本也只想說陪家長看看房，沒想到當天就火速訂下。由於父母都希望他們能住在對健康有幫助的房子，因此夫妻倆也特地請來Albee的風水師弟弟劉玓岡幫忙看風水。

▲依依透露挑房子主要是雙方的媽媽們一起決定的。（圖／翻攝自YouTube／YYC陳依依）

劉玓岡指出，納豆和依依的新房整體風水很好，朝北偏西，方位角度剛剛好，若是再偏西一點就會「出卦」，容易出負面事故。另外，由於房子是高樓層，且東邊先天位靠山，因此對健康也很好。

劉玓岡也特別提到，納豆和依依的姓名格局很配，納豆屬於旺火，依依則命中帶木，兩人命格相輔相成。對此，依依也開心對納豆說：「我覺得真的是我的生命都是為了你而來的。」