買航空股「虧損一趟瑞士旅費」！《瘋神》班底吐真實心聲：不要亂跟風

節目《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）2023年與老婆Timmy結婚後，不時會和粉絲分享生活點滴。他17日便在社群網站坦言，買的航空股虧損了20多萬，「內心想，帳面等於『一趟瑞士的旅費』，那麼未來改去就近的日本、泰國，或者越南等等吃吃喝喝，就完美抵銷了。」

▲香蕉買的航空股讓他虧損了20幾萬。



面對虧損，香蕉抱持的想法很簡單，飛一趟就買一張股票支持，「想趁年輕時飛一次就存一張，往一百張去；好感受就加碼，感受差就減持，積沙成塔。」

▲香蕉笑說未來要改去近一點的國家玩了。



等到年紀增長後，再改成「飛一趟賣兩三張」，達到旅行與存股的雙重目標，香蕉說道。他也強調自己存的不只星宇，「搭乘到長榮華航也是存」，虧損或獲利「都不會影響存的動作」，因為他把這當成養成長期持有的習慣。

▲即便虧損，香蕉仍抱持樂觀態度。



同時，香蕉也藉此提醒自己，「絕對不能影響生活家計」，必須維持在健康比例，才會對帳面虧損「心甘情願」。最後，他也警惕粉絲別盲從，畢竟每個人都有不同的角度與認知，最重要的是「不要亂跟風，找出自己的節奏」。

香蕉IG全文：

我的帳面，航空股虧損20多萬

腦袋瓜沒多想

搭乘一趟，買一張支持！

想趁年輕時飛一次就存一張，往一百張去

好感受就加碼，感受差就減持，積沙成塔

以後年紀大就轉為黃金交叉，飛一趟賣兩三張

想著能替未來旅行存機票與開銷，就期待

保持有活力到年邁，那就更重要了！

不只星宇，搭乘到長榮華航也是存

虧損或正損益，都不會影響存的動作

往好處想，在還沒達到目標之前

想著喜歡搭的航空，買入價變便宜了

一方面也在養自己長期持有的習慣

期待著還在成長的公司，保持樂觀看好

這和喜歡家鄉淡水的想法，一模一樣

但這樣歸類為信仰成分，絕對不能影響生活家計

維持在健康比例，帳面的虧損才能心甘情願

每個人的想法、角度、信仰和認知都不同

以上都是自己進度與期待，量力而為著

不要亂跟風，找出自己的節奏

「心甘情願累積、量力而為執行」