朴春PO「李敏鎬裸身照」炎上！P圖照瘋傳惹火粉絲　韓媒全傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團2NE1成員朴春，近期因健康因素暫停活動，去年開始經常曬出李敏鎬的照片，甚至稱對方是「丈夫」，引發議論。近日她又PO出一張李敏鎬裸上身的照片，目前照片雖已被刪除，但粉絲對她的擔憂日益加深，連韓媒都相當錯愕，標題直接寫道：「治療刻不容緩！」

朴春15日在Instagram上寫道「朴春♥李敏鎬」的文字，並附上了一張將自己照片與李敏鎬照片P在一起的圖片，而李敏鎬則是裸著上身，引發了更多爭議，李敏鎬粉絲認為這已嚴重影響偶像的聲譽，要求朴春不要再做出任何不良舉動，而目前照片已被刪除，改上傳了「朴春♥蝴蝶結髮夾」、「朴春♥在我房間睡覺前」等自拍照。

▲朴春再遭炎上。（圖／翻攝自IG）



朴春早在去年9月就因宣稱與李敏鎬交往，並稱呼對方「老公」而引發過爭議，當時李敏鎬方面直接表示「沒有任何私人交情」，事件以一場鬧劇收場，然而，李敏鎬方面於今年2月澄清表示「並無私交」，今年8月因健康問題停止活動。

上個月朴春對YG娛樂製作人梁鉉錫提出告訴，其所屬公司D-NATION娛樂表示：「有關朴春的2NE1活動結算事宜早已完成，而她在社交媒體上發布的告訴狀並未實際提交。朴春目前已停止所有活動，專注於治療與康復。」