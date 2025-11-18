ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大陸怒下限日令！日男團JO1廣州見面會遭取消　多部日片臨時撤檔

記者陳芊秀／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」牽動集體自衛權的答辯，引爆中國強烈反彈，日中政治關係變成緊繃狀態，這風波也燒進娛樂圈，被陸網形容「限日令」。多部日片原本排期大陸上映卻傳出撤檔、暫緩上映，日本男團JO1原定11月28日在大陸廣州舉行的見面會也宣布取消了！

▲▼日男團JO1廣州見面會突然宣布取消。（圖／翻攝自微博）

▲日男團JO1廣州見面會突然宣布取消。（圖／翻攝自微博）

根據大陸主辦方發布的正式公告，JO1原定在廣州商場舉辦的粉絲見面會取消，原因是「受不可抗力的影響」。雖然聲明中未明指政治因素，但是「不可抗力」一詞仍被外界普遍解讀為是受到政治風波波及。公告中也同步宣布，由於主要活動取消，原定於11月19日的「超級會員限定禮包活動」也將一併取消。

▲▼日男團JO1廣州見面會突然宣布取消。（圖／翻攝自微博）

▲大陸主辦方聲明，取消原因「不可抗力」因素。（圖／翻攝自微博）

原來這場見面會定於10月29日舉行，當時已經因為「不可抗力」原因延期，如今則是宣布取消，期盼已久的大陸粉絲哀嘆「沒有人心疼一下JAM，你沒有良心，老子真的要哭了我的二百塊錢」、「我…被遛兩次了，直接取消了」、「這不可抗力真的很不可抗力地無語，偏偏這時候」、「我不行了，延期到取消」。


 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
