大陸驚傳20日撤檔《鬼滅之刃》！網「還沒看別撤呀」關鍵密鑰發了

記者陳芊秀／綜合報導

中國大陸當地進口方與發行方證實，原定近期上映的多部日本進口影片，包括《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等，將「暫緩上映」。而熱映中的《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》一度遭瘋傳20日下映，但最新消息是已經取得密鑰上映。

▲《鬼滅之刃無限城》驚傳大陸20日下映。（圖／翻攝自微博）

「密鑰」是大陸的電影上映前必須獲得的加密數字，取得密鑰才可以正常放映，因此密鑰延期是指電影熱門申請延長上映的之意。根據《鬼滅之刃無限城》的發行通知，該片由中國電影集團引進，11月14日正式上映，密鑰分成6階段時間，前3階段每3天發一次密鑰，一度謠傳第二階段密鑰時間（11月20日）到期後就會下映，不過多位電影博主貼出截圖，稱第三階段密鑰已經取得，20號之後當地各個戲院仍會繼續上映，而第三階段密鑰期間至11月23日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《鬼滅之刃無限城》發行通知。（圖／翻攝自微博）

▲《鬼滅之刃無限城》第三階段密鑰已發。（圖／翻攝自微博）

截至目前為止，《鬼滅之刃無限城》是目前大陸電影市場中票房最強勁的作品，據貓眼電影數據顯示，該片已經連續5天票房在全大陸登頂，票房占比每日超過70%，票房累計已經4億人民幣（約台幣17億元）。陸網有人透露，日片是由大陸片商砸7000萬人民幣（約台幣3億元）買斷，提前下映受到影響的是當地片商，另外電影達保本的3.7億人民幣後，日本片商將可以參與分成。

▲《鬼滅之刃無限城》連續5天票房登頂。（圖／翻攝自微博）

受到日片撤檔消息影響，《鬼滅之刃》也不斷衝上大陸微博熱搜。大陸網友對於日片撤檔看法兩極，有人稱「要下架就下架吧！無條件支持我的國家！牢記歷史」，也有人急喊「我還沒看呢，別撤呀！等我看完呀​」、「還沒看鬼滅的快衝」、「這是一部正能量電影，怎麽能撤檔？！我還要二三刷了」、「要去看的最好趕緊去看了，怕到時候真的下架了」。