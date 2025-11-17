伊莎貝雨蓓難忘和侯孝賢嗨唱KTV！　大讚《左撇子女孩》：今晚就去夜市朝聖

記者蕭采薇／台北報導

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）暌違16年，再度來台出席金馬影展。她連續兩年在台中歌劇院演出，伊莎貝雨蓓回憶：「但我至少15年沒有到台北了，上一次來台北時我很開心，因為我和侯孝賢導演一起唱卡拉OK，雖然我忘記唱了什麼，但那種快樂的氣氛很難忘，我唱法文，他唱台語與中文。」

▲伊莎貝雨蓓暌違16年，再度來台出席金馬影展。（圖／記者徐文彬攝）

伊莎貝雨蓓連續兩年來台在台中國家歌劇院演出舞，這回再度來到台北參加金馬影展，她分享收到邀約時很開心，也透露近期看過最喜歡的電影，就是來自台灣的《左撇子女孩》。得知拍攝的夜市就在受訪地點附近，立刻直呼 ：「我今晚就要去」。

她在台中演出時，有粉絲熱情送上鳳梨酥，伊莎貝雨蓓開心分享：「粉絲送我的禮物我都會帶回法國，但有時候他們是送鮮花，會腐壞，沒辦法帶走，很可惜。」也透露想帶一些特殊的設計裝飾品回家，「我需要更大的行李箱！」

▲伊莎貝雨蓓與至今已參與超過120部電影與戲劇作品。（圖／記者徐文彬攝）

伊莎貝雨蓓與至今已參與超過120部電影與戲劇作品，被問到為何現今仍可以持續保持活力，她透露因為這是自己真心喜愛的事情，加上與導演等工作夥伴們互相信任，「我覺得是工作環境讓我自然維持這樣的狀態，拍電影讓我覺得很放鬆。」

▲法國傳奇影后－伊莎貝雨蓓。（圖／記者徐文彬攝）

她也分享，自己喜愛旅行、閱讀、進劇院看戲以及去各大博物館，享受這世界帶來的美好。至於提到電影和舞台劇的差別，伊莎貝雨蓓說：「對我來說演電影不需要花太多力氣，但舞台劇還是需要花一點心力，但對我來說，演戲都是很愉快的事。」