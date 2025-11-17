專訪／邱以太拍《監所》倒霉出意外　「濺血3次」下巴破相縫20針

記者黃庠棻／專訪

監所職場喜劇《監所男子囚生記》已於11月15日起正式上線，由主演劉以豪、陳澤耀、施名帥、楊祐寧、張軒睿、邱以太、詹子萱等人主演，故事圍繞一群菜鳥管理員與形形色色的收容人之間發生的爆笑又溫馨的日常，他們在看似嚴肅的環境中，如何面對工作挑戰、人際關係與自我成長。近日，邱以太在接受《ETtoday星光雲》專訪時也分享了拍攝趣事。

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

談到接演《監所男子囚生記》的契機，邱以太坦言收到角色介紹後，就產生強烈興趣，因為「從沒看過這類型的片，很想嘗試，看到這個題材就想要演」，與導演聊了一下自己飾演的菜鳥管理員「王中文」，認為角色跟自己私底下的特質有些相似，像是是所有人中最年輕的，加上他私底下中文也不好，於是便決定接演。

▲邱以太（後排左）在《監所男子囚生記》遇慘遭震撼教育。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

由於《監所男子囚生記》中，有許多臨場發揮，演員們都坦言自己「忍笑忍得很努力」，邱以太透露對戲最難的反而不是平時搞笑的楊祐寧，反而總是一臉正經的施名帥，笑說「遇到小帥哥都要忍，因為他看到我們在憋，就會一直攻擊」，加上劇裡剛好是上司，直呼「所以我們一直被電」。

▲邱以太在《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

雖然施名帥在片場時常攻擊憋笑的邱以太，但邱以太坦言自己在即興的拍攝狀態下，一開始會很擔心，尤其是害怕打亂大家的節奏，所以都會保守一點，這時施名帥就會開玩笑虧他「怕什麼啦」，用自己的方式鼓勵，讓他印象深刻直呼「哥哥們都很照顧我」。

▲邱以太（左）在《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在《監所男子囚生記》中，陳澤耀是地獄倒霉鬼，但在戲外邱以太才是真正超級衰的人，他坦言在拍攝這部戲的時候，整整受傷了3次，第一次是被自己的愛貓咬，他為了阻止家裡的兩隻貓吵架，一把抱起其中一隻，沒想到被反咬一口，手指立刻噴血，還留下了疤痕，隔天剛好要拍手的戲碼，讓化妝老師崩潰，只好緊急遮瑕遮蓋。

▲邱以太在《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

第二次受傷是邱以太私下去比籃球比賽，沒想到在比賽過程中撞到下巴，當場撞出一個大傷口同時爆血，因為接下來要到台中拍攝《監所男子囚生記》，他當時緊急找了整形醫生縫傷口，整整縫了20幾針，幸好目前傷疤看不太出來。

▲邱以太在《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

第三次則是邱以太在台中拍攝《監所男子囚生記》，因為先前打籃球撞傷下巴，被劇組下令「不准再打籃球」，於是他只好與陳澤耀一起到健身房運動，沒想到在擦汗的時候，意外碰到眼球，本以為一下子就會恢復，卻痛了整整30分鐘，後續異物感沒有消失，他只好趕緊去看醫生，結果被診斷出「眼角膜破皮」。

▲《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

出了在拍攝期間連續受傷3次之外，邱以太也為了《監所男子囚生記》與囚犯打群架的戲碼上了動作課，原以為自己可以在鏡頭前大肆耍帥，沒想到他卻成了「肉包擔當」，負責被追著打、被過肩摔，完全沒有一點帥氣的畫面。

▲《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

不僅如此，邱以太也透露因為擔任監獄管理員，身上的所有配備都是「真實的」，某一次被摔完之後突然覺得「屁股辣辣的」，這才發現原來是辣椒水漏出來，最後只能跑去沖水才能緩解疼痛，但他也強調「味道會一直持續」，所以後來就裝假的上身。

▲邱以太。（圖／記者周宸亘攝）

此外，「菜鳥三人組」邱以太、張軒睿、陳澤耀某一次懷疑道具「辣椒水」的真實性，3人偷偷找了一片牆，對著牆壁噴了一點點，本來以為沒有大礙，結果瞬間整條走廊都聞到辣椒水的嗆鼻味道，最後三人被工作人員下令「不准再玩道具」，私底下跟劇裡發生的故事都一樣有趣。

▲《監所男子囚生記》菜鳥三兄弟陳澤耀、張軒睿、邱以太。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）