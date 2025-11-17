張信哲開唱當眾脫了！　全場掀爆叫「荷蘭女粉激動噴淚」

▲ 張信哲最終站巴黎開唱。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲《未來式 Our Story》世界巡迴最終站選在浪漫之都巴黎開唱，以經典〈信仰〉震撼開場，歌聲一落下，全場立刻尖叫爆棚；第二首〈別怕我傷心〉前奏一出，觀眾席瞬間情緒失控，來自荷蘭的女粉絲一邊大聲跟唱一邊泣不成聲，張信哲以法文「Bonsoir！（晚上好）」與粉絲問好，再喊：「巴黎，我回來啦！」大讚：「你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」還撒嬌抱怨：「你們讓我好熱啊！」說完就在台上原地快速換裝、脫掉外套，現場尖叫震破天花板。

▲▼ 張信哲換上特別為巴黎打造的新造型。（圖／潮水音樂提供）





張信哲被粉絲的默契深深觸動，興奮喊：「謝謝大家！我發現大家的默契真的很值得，也希望今天我們一直保持這種默契，好嗎？」演唱〈找鑰匙〉時，張信哲換上特別為巴黎打造的新造型，紫色毛料西裝外套搭配白色長版蕾絲緞花襯衫，滿滿法式浪漫，舞台燈一照宛如伸展台走秀，台下「張太太們」尖叫再度爆炸，歌曲結束時，他突然調皮喊：「巴黎，今夜不鎖門嗎？」一句話瞬間炸裂全場。



張信哲也談起當年與巴黎的情感牽連。他透露，自己對巴黎最深刻的記憶，是當年離開巨石唱片，準備自組工作室品牌，因當時各家唱片公司對他發出搶人大戰時，也因此讓他決定暫時擱下紛擾，給自己放了兩個月假，獨自到法國流浪沉澱，催生出生平第一次的巴黎之旅。



演唱會尾聲，張信哲深情說：「這是我們2025的最後一站。對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方。」又幽默笑說：「希望我下次來時，這個場館還在，請大家小心一點。」意指請大家「留步」，別再刺激場館地板，接著又保證：「我相信很快、很快，我們應該會再見面！」笑稱：「現場錄影全部都存證了！你們也不能不來喔！」

