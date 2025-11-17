熊熊遭傳靠陪睡得工作！　抓到造遙者「是圈內好友」昔慘被捅刀往事曝光

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（18日）播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」，熊熊剛出道時還被圈內好友背叛過：「剛出道時，認識了圈內一個藝人，那個人也對我很好，後來我們有一起工作拍同一個戲，我們本來感情很好都會一起去吃飯，結果我去拍戲現場遇到他，他都很冷淡，有時候還甚至假裝玩手機，我忍不住訊息他『我是不是惹你生氣』？他就跟我講『沒有，你想太多』。」

▼熊熊遭圈內好友背叛。（圖／中天綜合台提供）

但熊熊想邀約對方吃飯還是遭到對方拒絕：「他都說『最近很忙沒空』，但我都看到他跟別人吃飯，我想說那你就是不喜歡我，所以我之後遇到他也沒有打招呼，後來我就聽到別人跟我說，那個人說我陪睡才可以得到這個角色。」

王思佳則遇過搶資源的經紀人：「那時候有個非常大的唱片公司對我有興趣，問我要不要去試音？我去的時候相談甚歡，還約了下一次錄音的時間，但我回去等了2、3個月，每次問經紀人都說對方還沒聯絡他，我想說怎麼可能，當初講的這麼熱絡，結果過沒幾這個月，那個經紀人自己出唱片。」

▲王思佳遇到經紀人背叛。（圖／中天綜合台提供）

在場來賓聽完都不太相信，唯獨熊熊跳出來幫忙說話，表示自己也遇過搶資源的經紀人：「我連續遇到兩個經紀人都很爛，一個A錢、一個A資源，譬如廠商要找我做醫美，他跟廠商說我對臉比較在意，所以要先幫他打，他覺得OK後再幫我打。」