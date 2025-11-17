郭鬼鬼激短褲辣秀美腿！　西裝賓士男相伴真實關係成謎

▲本刊直擊郭鬼鬼與一名西裝男子一同現身台北內湖區，兩人外型看來相當登對。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

「雪乳戰神」封號的網紅郭家吟（郭鬼鬼），有著G奶好身材，因敢穿又敢秀，還曾辦過個人演唱會，吸引一票男粉追隨。日前被時報周刊CTWANT直擊與一名西裝男子一同現身台北市內湖區，從外型來看兩人可說是十分登對，令人好奇是不是男女朋友關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭鬼鬼和西裝男向友人揮手打招呼後一同離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

9月13日晚間10點多，郭鬼鬼跟一名男子現身在台北市內湖區。郭鬼鬼一身勁裝，腳踏長靴搭配短裙秀出逆天長腿；而男子則是西裝配著口罩，雙方的外型看起來相當登對。兩人與友人打招呼後，一起並肩走到路邊，郭鬼鬼熟門熟路地坐進路邊一輛賓士轎車的副駕駛座，而身邊的男伴則負責開車離去。

▲郭鬼鬼熟門熟路地坐進西裝男的賓士車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

沒結婚且育有一女的郭鬼鬼，過去接受訪透露自己已經單身多年，「我都跟工作談戀愛，出道到現在我每天都要南北跑，沒有時間可以停下來跟一個人相處，而且不是所有人都可以接受我這個狀態，現在就是謹慎過濾身邊的人」。

▲郭鬼鬼曾稱自己單身多年，笑說都跟工作談戀愛。（圖／本刊資料照／CTWANT）

當時她撒嬌說希望大家能在感情方面多給她一些空間。有追求者？她也說沒有，「可能大家都覺得我很難追，這是我最驚訝的地方，但其實真的沒」，但也補充說可能是自己粗線條，沒發現身邊有人對她有好感。如今看來這次應該是感覺到了！

延伸閱讀

▸ 娛樂報報／「大齡」爸爸帶娃有練過 馬力歐「女兒控」親不停 劉亮佐與典典寶寶「推推樂」樂趣多

▸ 官府拆鴛鴦1／登記結婚秒收遣返令 異國戀苦主淚控移民署破壞姻緣