ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

SJ唱完大巨蛋直奔金豬！
「迷妹體質」星座排行Top 3
希澈：安可場回來大巨蛋！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Energy 阿弟 東海 利特 銀赫 謝和弦 范姜彥豐 王子

郭鬼鬼激短褲辣秀美腿！　西裝賓士男相伴真實關係成謎

娛樂報報／郭鬼鬼勁裝長腿現身內湖　帥氣西裝男相伴身份成謎

▲本刊直擊郭鬼鬼與一名西裝男子一同現身台北內湖區，兩人外型看來相當登對。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

「雪乳戰神」封號的網紅郭家吟（郭鬼鬼），有著G奶好身材，因敢穿又敢秀，還曾辦過個人演唱會，吸引一票男粉追隨。日前被時報周刊CTWANT直擊與一名西裝男子一同現身台北市內湖區，從外型來看兩人可說是十分登對，令人好奇是不是男女朋友關係。

娛樂報報／郭鬼鬼勁裝長腿現身內湖　帥氣西裝男相伴身份成謎

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭鬼鬼和西裝男向友人揮手打招呼後一同離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

9月13日晚間10點多，郭鬼鬼跟一名男子現身在台北市內湖區。郭鬼鬼一身勁裝，腳踏長靴搭配短裙秀出逆天長腿；而男子則是西裝配著口罩，雙方的外型看起來相當登對。兩人與友人打招呼後，一起並肩走到路邊，郭鬼鬼熟門熟路地坐進路邊一輛賓士轎車的副駕駛座，而身邊的男伴則負責開車離去。

娛樂報報／郭鬼鬼勁裝長腿現身內湖　帥氣西裝男相伴身份成謎

▲郭鬼鬼熟門熟路地坐進西裝男的賓士車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

沒結婚且育有一女的郭鬼鬼，過去接受訪透露自己已經單身多年，「我都跟工作談戀愛，出道到現在我每天都要南北跑，沒有時間可以停下來跟一個人相處，而且不是所有人都可以接受我這個狀態，現在就是謹慎過濾身邊的人」。

娛樂報報／郭鬼鬼勁裝長腿現身內湖　帥氣西裝男相伴身份成謎

▲郭鬼鬼曾稱自己單身多年，笑說都跟工作談戀愛。（圖／本刊資料照／CTWANT）

當時她撒嬌說希望大家能在感情方面多給她一些空間。有追求者？她也說沒有，「可能大家都覺得我很難追，這是我最驚訝的地方，但其實真的沒」，但也補充說可能是自己粗線條，沒發現身邊有人對她有好感。如今看來這次應該是感覺到了！

延伸閱讀

娛樂報報／「大齡」爸爸帶娃有練過　馬力歐「女兒控」親不停　劉亮佐與典典寶寶「推推樂」樂趣多

官府拆鴛鴦1／登記結婚秒收遣返令　異國戀苦主淚控移民署破壞姻緣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

郭鬼鬼

推薦閱讀

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

12小時前

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

12小時前

唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！雙魚出現桃花❤　天蠍小心被翻舊帳

唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！雙魚出現桃花❤　天蠍小心被翻舊帳

3小時前

台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩

台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩

14小時前

謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

14小時前

19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

11/15 15:10

直擊／SJ-M周覓來了！利特大喊3聲台灣　希澈放話：安可場回來大巨蛋

直擊／SJ-M周覓來了！利特大喊3聲台灣　希澈放話：安可場回來大巨蛋

13小時前

趙詠華「暴瘦8公斤」驚人模樣曝光！　施孝榮憂心到髮線變高

趙詠華「暴瘦8公斤」驚人模樣曝光！　施孝榮憂心到髮線變高

11/15 18:49

《百萬小學堂》小西瓜長大了！「近照曝光」變正妹中醫師

《百萬小學堂》小西瓜長大了！「近照曝光」變正妹中醫師

16小時前

謝侑芯骨灰下周返台！黃明志沉默換「全黑畫面」...兩派網戰翻

謝侑芯骨灰下周返台！黃明志沉默換「全黑畫面」...兩派網戰翻

8小時前

直擊／SJ利特、藝聲全哭了！銀赫哽咽講不下去：粉絲幫我們填滿大巨蛋

直擊／SJ利特、藝聲全哭了！銀赫哽咽講不下去：粉絲幫我們填滿大巨蛋

13小時前

錫蘭奪2獎項「人缺席典禮」！　黃豪平神模仿開砲創作者：未免太廢

錫蘭奪2獎項「人缺席典禮」！　黃豪平神模仿開砲創作者：未免太廢

11/15 22:16

熱門影音

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD

冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉

Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD
Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

義大利廚師怒：根本沒有夏威夷披薩！　也「不能分食」要一人吃一片

義大利廚師怒：根本沒有夏威夷披薩！　也「不能分食」要一人吃一片

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

看更多

【眼鏡蛇闖龍井圖書館】文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

謝侑芯生前遭惡劣網美利用！　雪碧謝薇安怒轟「某些破女」：吃人夠夠

1小時前31

山路散步突見人影！韓男星「叫了幾聲」才發現是屍體　嚇壞急報警

1小時前31

南珉貞朝聖SJ大巨蛋！　樂拋「藍色彩帶」：為了明年提前練習

2小時前1

11月17日星座運勢／射手現金控管要確實！　雙子靠腦力賺大錢

2小時前22

郭鬼鬼激短褲辣秀美腿！　西裝賓士男相伴真實關係成謎

2小時前2

《女外科2》連3男主角出事！　蔡淑臻熬過風雨賀殺青

3小時前21

唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！雙魚出現桃花❤　天蠍小心被翻舊帳

8小時前1010

謝侑芯骨灰下周返台！黃明志沉默換「全黑畫面」...兩派網戰翻

11小時前0

北捷月台等車傳來SJ經典曲　限定3天驚喜真相曝

12小時前42

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

讀者迴響

熱門新聞

  1. Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！
    12小時前2826
  2. 直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼
    12小時前82
  3. 唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！
    3小時前
  4. 台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩
    14小時前243
  5. 謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底
    14小時前8
  6. 五月天冠佑19歲女兒長大美成這樣
    11/15 15:104
  7. 直擊／SJ-M周覓來了！利特大喊3聲台灣　希澈放話：安可場回來大巨蛋
    13小時前123
  8. 趙詠華「暴瘦8公斤」驚人模樣曝光！
    11/15 18:496
  9. 《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師
    16小時前404
  10. 謝侑芯骨灰下周返台！黃明志沉默換黑頭貼
    8小時前2010
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合