Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

▲丁噹邀請阿弟助陣當嘉賓。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹第四度攻蛋，今晚（16日）舉辦《夜遊 A Night Tour》第2天演出，繼首日與A-Lin帶來鐵肺級嗓音震撼全場後，今日則驚喜邀請Energy的「阿弟」蕭景鴻助陣，兩人以溫暖而富有情感的嗓音，首度合唱全新合作歌曲〈可以是朋友〉，讓全場氣氛沸騰。

▲▼丁噹和阿弟甜蜜牽手。（圖／相信音樂提供）



聊起這首歌的合唱緣分，源自兩人因音樂劇《搭錯車》結緣，此次可說是「再續前緣」，在劇中兩人最終沒有在一起，而在〈可以是朋友〉裡，他們也是「萬年好友」情感，唱畢後，2人開心牽起手，丁噹笑喊：「以前《搭錯車》是我的哥哥，沒想到走到現在變成我的師弟。」阿弟則笑稱自己穿著西裝很不自在，「你穿得像婚紗，我穿禮服，以為外面會有我們兩個的照片（婚紗照）。」

▲阿弟老婆作勢翻白眼。（圖／翻攝自臉書）



阿弟更自爆老婆Mei進場前還對著自己的西裝照自拍翻白眼，還發文：「我的槍在哪...？」讓他直呼：「搞得我現在很不自在，感覺一直有目光在盯著我。」丁噹也急忙澄清：「我們在〈可以是朋友〉MV沒有在一起喔！」坐在觀眾席的Mei則開玩笑作勢對台上「開槍」，逗笑全場，丁噹接著說：「阿弟真的很帥。」阿弟一聽嚇得打住：「不要再講，我怕我回去不好過！」

而演出尾聲安可聲此起彼落，丁噹再度現身加碼獻唱多首動人戲劇主題曲，包含《螺絲小姐要出嫁》片尾曲〈好難得〉、《風中奇緣》片尾曲〈有一種勇氣叫放棄〉、《步步驚情》主題曲〈身不由己〉以及《蘭陵王》片尾曲〈手掌心〉，首首經典、首首掀起全場合唱，最後，丁噹帶來狂野歌曲〈野獸〉，也宣布明年4月18日將移師高雄巨蛋開唱，門票將於11月29日中午 12 點於拓元售票系統全面啟售。