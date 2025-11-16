ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
地獄前女友史詩級追愛「大雨下冰雹」　胡宇威現任誤會…哭到崩潰

記者黃庠棻／台北報導

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）迎來劇情最高潮。隨著下半部播出後話題沸騰，劇中戀愛線進入情感爆炸區，姚以緹在雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，直追《麥迪遜之橋》的經典橋段，讓觀眾一秒墜入純愛電影宇宙。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

而李玲葦以為胡宇威選擇姚以緹時，情緒潰堤、痛哭崩潰，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中，真情流露瞬間超催淚；李玲葦坦言，這場失控哭戲拍完後久久難以平復「當時彷彿掉到外太空，後來雖然被叫醒，殺青後還是要慢慢排解情緒，至今仍像是留下了一道傷口癒合後的痕跡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

姚以緹飾演的「范湘」堪稱《好好吃飯2》最大魔王，她的現身如暴風雨般襲來，攪亂胡宇威和李玲葦之間來之不易的關係，戲裡充滿情緒張力，戲外也真有其事，她透露在宜蘭拍攝期間遇上怪風、冰雹與傾盆大雨，笑稱沒想到自己的登場氣場滿點。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

胡宇威則談到湯瑪士的兩難處境「原本只是專業接待民宿客人，沒想到對方竟是前女友，還主動告白。表面上他看似冷靜，其實內心煎熬，只能盼著這24小時趕快過去，才能回到和艾蜜莉的平靜日常。」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

不僅如此，胡宇威更幽默表示「第一季我和以緹從曖昧演到分手，這一季她變成核彈級前女友，我只好敬而遠之」現實中若遭遇同樣情況，他堅定表示「就是保持距離！」

《好好吃飯2》「正牌女友」李玲葦則大讚「前女友」姚以緹的表演「我們很多場戲都是現場直接演出，但她氣場很強，節奏又抓得好。有些畫面其實她不在鏡頭內，但還是很投入對戲，這對我幫助很大！」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

至於角色艾蜜莉的反應，李玲葦忍不住笑說「范湘（姚以緹飾）一出現，就像大姐頭一樣用各種方式暗示和挑釁，艾蜜莉根本像個小妹妹，只能用很拙劣的方式應對，像是給對方看自己和男友的合照，看起來實在可愛又好笑！」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

胡宇威與李玲葦在《好好吃飯》系列中，一直是兩條存在於同個空間卻未曾交集的平行線，直到第二季的第二部才真正展開戀愛篇章，終於讓觀眾看見兩人相遇相知的過程，這段關係的精華最後全藏在一道「燻鮭魚馬卡龍」中，這是兩人唯一一場聯手料理的戲，也成為全劇最萌互動。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

李玲葦悄悄爆料「因為劇中我是甜點擔當，要教宇威哥怎麼做馬卡龍外殼，但其實他很會料理，他只好一直裝模作樣，假裝他不會！」導演還堅持真實呈現從零開始手打蛋白的畫面，她笑說「真的不是用打蛋器，是用手打蛋白，拍完手在抖。可是食品美術組還要偷放打好的接力拍攝，太累也太好笑了！」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

《好好吃飯2》結局耐人尋味，究竟是「一個人吃飯」還是「兩個人共餐」重要，李玲葦認為「就算還是情人，也保有各自的空間；也可能已經分手，成為很好的朋友，這樣的開放式相處，是最舒服的狀態。」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威、李玲葦、姚以緹有精彩對手戲。（圖／公視+提供）

胡宇威則分析角色心境「湯瑪士一直希望有人可以陪他吃飯，直到跟艾蜜莉相處後才慢慢學會，有另一半固然幸福，但有時候各自忙碌，一個人獨處時也可以好好的吃飯。」他認為這份領悟，才是《好好吃飯2》最想留給觀眾的收穫。《就算一個人也可以好好的吃飯2》全劇已在公視+、LINE TV上架。

【我要跟媽一起睡】兔子半夜跑床上倒媽身旁一起睡覺好可愛

ETtoday星光雲

