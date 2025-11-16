改編15年前真實慘案…舊大樓10秒崩塌　佘詩曼「自行加戲」全場嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播由佘詩曼主演《新聞女王2》，甫開播就空降台灣大哥大MyVideo戲劇榜亞軍，佘詩曼飾演的「新聞女王」文慧心（Man姐）率領原班人馬強勢回歸，首集竟親自登上直升機，飛上8樓高的空中報導塌樓事件，還一度遭遇爆炸陷入生命危險，驚險畫面讓觀眾看得目不轉睛。

▲佘詩曼率原班人馬重返《新聞女王2》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

事實上，劇情中「Man姐」推開直升機門、手持攝影器材拍攝的畫面，竟是佘詩曼自己加戲，原本劇組只計畫透過直升機玻璃拍攝，但佘詩曼為拍攝效果主動開機門，事後還直呼好玩「還好我不怕高！」讓在場人員都為她捏把冷汗，直呼女神超敬業。

在第二季中，「Man姐」退出老東家電視台，企圖從網路媒體東山再起。佘詩曼在最近的專訪中被問到自己和Man姐的相似處，她認為「野心和貪心不是貶義詞，因為沒有這兩者就不會進步，我以前是完全的文慧心，完全沒有自己的生活，我是職業女性也是工作狂，希望做到完美，但我沒有她那麼兇囉！」

▲佘詩曼率原班人馬重返《新聞女王2》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《新聞女王2》延續第一季「以新聞反映社會真相」的核心，本季多起事件皆改編自真實新聞，讓劇情更具現實張力。首集出現的「元朗龍田圍塌樓」案件，正是取材自2010年轟動香港的「馬頭圍道唐樓倒塌事件」。當年一棟老舊樓宇在短短十多秒內整棟崩塌，造成多人死傷，震撼全港。

▲佘詩曼率原班人馬重返《新聞女王2》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

調查顯示，疑因地下裝修工程誤毀主力牆導致結構失衡，引發社會對建築安全與監管責任的激烈爭論。劇組將這起真實慘劇化為戲劇元素，透過新聞主播視角帶觀眾重新審視「家，是否真的安全？」不少觀眾留言「這集太真實，完全重現香港新聞現場的震撼感！」

▲佘詩曼率原班人馬重返《新聞女王2》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

劇情隨後更進入白熱化，「Man姐」安排記者劉艷（王敏奕飾）採訪一場住戶語法團代表召開的委員大會，討論修補老舊大樓方案，沒想到場面失控，一住戶因不滿天價維修費及懷疑法團貪腐，竟持刀挾持委員。

面對緊急情況，「Man姐」挺身而出化身「談判專家」，憑著冷靜判斷與敏銳新聞直覺，逐步揭開事件真相。《新聞女王2》正在台灣大哥大MyVideo跟播中，《新聞女王》第一季也看得到。