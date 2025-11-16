35年沒見過爸！葉欣眉最近才知「父親已離世10年」 親吐感傷心聲
記者張筱涵／綜合報導
藝人葉欣眉16日在社群寫下長文，坦言父親自她2、3歲離家後便從未出現在人生中，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日因工作因緣際會，她才得知父親其實早在十年前過世，也第一次看到他的照片。
▲葉欣眉。（圖／翻攝自FACEBOOK／葉欣眉）
葉欣眉說，自己前半生最想問的問題是「爸爸長什麼樣子？」但家中始終避而不談。她曾幻想走紅後父親會因此找她，「我沒改名字，大家都叫我『彰化梁詠琪』，爸爸一定會知道。」
近日輾轉得知父親早在10年前過世後，葉欣眉第一次看見爸爸的模樣，心情複雜：「原來那是我爸爸、原來我爸爸長這樣……我長得像他嗎？」看到照片時，她沒有怨恨，反而感到莫名熟悉，「有時候你應該恨一個人，卻氣不起來。」
葉欣眉坦言唯一的遺憾，是自己「十年前還不夠紅，沒能讓他聽到我的名字而想起我」。若能對父親說一句話，她選擇放下：「我從來不怪你的不在，謝謝你給我來到這世上的門票。」
葉欣眉也感謝一路幫助她的親友、尤其是母親與舅舅阿姨們，「我們口袋沒有錢，但心裡有家。」她說，看見父親的模樣讓她獲得力量，「彷彿宇宙在告訴我：人生沒有不可能，只管繼續努力。」
【葉欣眉臉書全文】
在我2、3歲的時候，父母就分開了。
自有記憶以來，
就不記得爸爸的模樣，
連一張照片也沒有。
大家常說我長得像媽媽，
我也是笑笑點頭，
畢竟我不知道那另一半的基因源頭，
怎麼樣也想不起來。
「爸爸長什麽樣子？」
對一般人來說很容易的事，
卻是我前半生的疑惑。
媽媽從小就說爸爸過世了！
我相信是氣話，也不會多問，
確實爸爸在我們的人生中，
如同過世般的不存在。
長大走在幕前，
我也曾想過：
「哪天等我有了知名度，
爸爸會不會來找我？！
我沒改過名字，
大家都叫我『彰化梁詠琪』，
名字加上出生地，
這麼多提示，爸爸一定會知道。」
前幾天，因為工作關係，
因緣際會之下知道他在十年前真的過世了，
如願看到他的照片，
「原來那是我爸爸」、
「原來我爸爸長這樣」、
「我長得有像爸爸嗎？」……
內心僅是不斷重複類似的話，
很微妙的感覺，
有時候你應該要恨一個人，
看到他的臉，
卻有種說不上的熟悉感，氣不了。
沒有相處的記憶，
想知道當年發生什麼事？
想知道他最後過得好不好？
但意義何在？！
就打消了念頭。
再繁雜的思緒始終圍繞在理性的問與答，
人與人之間的情感連結，
最冷漠的是無感，
最遠的是僅剩下抽絲剝繭，
對象還是你30年沒見過的父親，
很可悲，我就不再想了！
如果真要說有遺憾，
可能是十年前他還在世的時候，
我沒有紅到讓他偶爾聽到我的名字而想起我。
如果真有話要對他說：
「我從來就不怪你的不在，
謝謝你給我來到這世上的門票，
因為你的缺席，我得到更多。」
「爸爸」這兩個字，
此生此刻留給我的，
僅僅是一個答案，一種信念，
懸了30年不曾提起，
只是心裡暗自想著的，
生命還是給了你答案！
而我確定了我是沒有傘的小孩，
身邊還是圍繞著許多天使，
我沒有比別人差，
但也必須比其他人更堅強溫暖！
很多人常說：「家人的愛是無私的。」
會不顧一切挺你到底的力量，
可能我從小就少了父系的庇護，
沒有天生的技能加持，
相對我也比較容易同理他人，
任何對我好的、曾照顧我、共患難的親友們，
我都會記得。
出社會後，
遇到很多視我如己出的長輩及朋友，
讓我加入他們的家庭活動，
給我很多關愛。
別人在過父親節的時候，
我會問候舅舅及長輩，
朋友在想念爸爸的時候，
我會想起媽媽的辛勞。
真心感謝媽媽那邊的舅舅跟阿姨們，
照顧我們和姊姊不遺餘力，
特別是媽媽，辛苦養育我們，
為了我們傾盡所有，
背負傳統社會的壓力與誤解，
只為了讓我們長大，
從不為自己感到匱乏，
我們口袋沒有錢，但我們心裡有家。
我想比血緣更重要的是對彼此的意義，
是我們相遇時結下的善緣，
我選擇更珍愛自己身邊的人！
還是很開心看到爸爸的模樣，
這偶然的解惑，給我很大的鼓勵，
彷彿宇宙在對我訴說著：
「人生沒有不可能，只管繼續努力向前！」
