35年沒見過爸！葉欣眉最近才知「父親已離世10年」　親吐感傷心聲

藝人葉欣眉16日在社群寫下長文，坦言父親自她2、3歲離家後便從未出現在人生中，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日因工作因緣際會，她才得知父親其實早在十年前過世，也第一次看到他的照片。

葉欣眉說，自己前半生最想問的問題是「爸爸長什麼樣子？」但家中始終避而不談。她曾幻想走紅後父親會因此找她，「我沒改名字，大家都叫我『彰化梁詠琪』，爸爸一定會知道。」

近日輾轉得知父親早在10年前過世後，葉欣眉第一次看見爸爸的模樣，心情複雜：「原來那是我爸爸、原來我爸爸長這樣……我長得像他嗎？」看到照片時，她沒有怨恨，反而感到莫名熟悉，「有時候你應該恨一個人，卻氣不起來。」

葉欣眉坦言唯一的遺憾，是自己「十年前還不夠紅，沒能讓他聽到我的名字而想起我」。若能對父親說一句話，她選擇放下：「我從來不怪你的不在，謝謝你給我來到這世上的門票。」

葉欣眉也感謝一路幫助她的親友、尤其是母親與舅舅阿姨們，「我們口袋沒有錢，但心裡有家。」她說，看見父親的模樣讓她獲得力量，「彷彿宇宙在告訴我：人生沒有不可能，只管繼續努力。」

【葉欣眉臉書全文】

在我2、3歲的時候，父母就分開了。

自有記憶以來，

就不記得爸爸的模樣，

連一張照片也沒有。

大家常說我長得像媽媽，

我也是笑笑點頭，

畢竟我不知道那另一半的基因源頭，

怎麼樣也想不起來。

「爸爸長什麽樣子？」

對一般人來說很容易的事，

卻是我前半生的疑惑。

媽媽從小就說爸爸過世了！

我相信是氣話，也不會多問，

確實爸爸在我們的人生中，

如同過世般的不存在。

長大走在幕前，

我也曾想過：

「哪天等我有了知名度，

爸爸會不會來找我？！

我沒改過名字，

大家都叫我『彰化梁詠琪』，

名字加上出生地，

這麼多提示，爸爸一定會知道。」

前幾天，因為工作關係，

因緣際會之下知道他在十年前真的過世了，

如願看到他的照片，

「原來那是我爸爸」、

「原來我爸爸長這樣」、

「我長得有像爸爸嗎？」……

內心僅是不斷重複類似的話，

很微妙的感覺，

有時候你應該要恨一個人，

看到他的臉，

卻有種說不上的熟悉感，氣不了。

沒有相處的記憶，

想知道當年發生什麼事？

想知道他最後過得好不好？

但意義何在？！

就打消了念頭。

再繁雜的思緒始終圍繞在理性的問與答，

人與人之間的情感連結，

最冷漠的是無感，

最遠的是僅剩下抽絲剝繭，

對象還是你30年沒見過的父親，

很可悲，我就不再想了！

如果真要說有遺憾，

可能是十年前他還在世的時候，

我沒有紅到讓他偶爾聽到我的名字而想起我。

如果真有話要對他說：

「我從來就不怪你的不在，

謝謝你給我來到這世上的門票，

因為你的缺席，我得到更多。」

「爸爸」這兩個字，

此生此刻留給我的，

僅僅是一個答案，一種信念，

懸了30年不曾提起，

只是心裡暗自想著的，

生命還是給了你答案！

而我確定了我是沒有傘的小孩，

身邊還是圍繞著許多天使，

我沒有比別人差，

但也必須比其他人更堅強溫暖！

很多人常說：「家人的愛是無私的。」

會不顧一切挺你到底的力量，

可能我從小就少了父系的庇護，

沒有天生的技能加持，

相對我也比較容易同理他人，

任何對我好的、曾照顧我、共患難的親友們，

我都會記得。

出社會後，

遇到很多視我如己出的長輩及朋友，

讓我加入他們的家庭活動，

給我很多關愛。

別人在過父親節的時候，

我會問候舅舅及長輩，

朋友在想念爸爸的時候，

我會想起媽媽的辛勞。

真心感謝媽媽那邊的舅舅跟阿姨們，

照顧我們和姊姊不遺餘力，

特別是媽媽，辛苦養育我們，

為了我們傾盡所有，

背負傳統社會的壓力與誤解，

只為了讓我們長大，

從不為自己感到匱乏，

我們口袋沒有錢，但我們心裡有家。

我想比血緣更重要的是對彼此的意義，

是我們相遇時結下的善緣，

我選擇更珍愛自己身邊的人！

還是很開心看到爸爸的模樣，

這偶然的解惑，給我很大的鼓勵，

彷彿宇宙在對我訴說著：

「人生沒有不可能，只管繼續努力向前！」