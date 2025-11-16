主唱「遭電動座椅擠壓胸腔」離奇身亡！陸樂團成員淚崩證實：不再演出

記者潘慧中／綜合報導

解惠鈞（藝名阿珍）是大陸獨立樂隊「普通搖滾樂隊」的主唱，備受不少民眾喜愛。沒想到，樂隊官方微博近日無預警證實她的死訊，「於11月9日上午，在工作過程中，胸腔意外受到電動座椅架擠壓，導致肋骨斷裂呼吸困難，送往醫院救治，在醫師團隊搶救十餘小時後，還是回天乏術，於11月10日凌晨，永遠地離開了我們。」

▲解惠鈞離奇身亡。



樂隊成員們感性回顧與解惠鈞共同走過的4年旅程，「解惠鈞女士以主唱的身份，不僅高效率高質量地為樂隊創作了十餘首優秀的音樂作品。」除了音樂，她也積極參與公益、女性獨立運動與獨立音樂推廣，成員們都看在眼裡，「作為她的隊友和朋友，我們為此感到無比的驕傲和自豪！」

▲▼解惠鈞是「普通搖滾樂隊」的主唱。



面對摯友離去，樂隊成員們希望解惠鈞「去到了更美的地方，繼續做她的音速少女」，並引用普搖歌曲中的一句歌詞，「整個世界的燈失去意義時我們再醒來，那個時候，我們是否還屬於清醒的陣營和理智的行列」，盼望粉絲能「繼續熱愛音樂、熱愛生活」，並記得「在漫漫人生路上，曾短暫陪伴過大家的桃子姐」。

▲「普通搖滾樂隊」的成員們悲痛證實解惠鈞的死訊。



但由於解惠鈞死因離奇的關係，在網路上引發各種猜測。對此，普通搖滾樂隊隔天再度發文澄清，「不是汽車電動座椅，是劇院的大型座椅。」呼籲粉絲不要被錯誤訊息誤導。至於近期許多營銷號都在發類似的貼文，成員們強調：「不是我們樂隊買的熱搜，因為大概率不會再進行演出活動了，我們不需要流量。」

▲「普通搖滾樂隊」的成員們二度發文澄清部分謠言。



普通搖滾樂隊微博全文：



致普通搖滾樂隊的全體粉絲與朋友們：

我們懷著無比哀傷的心情，不得不告訴大家一個讓人悲痛的消息：普通搖滾樂隊主唱，解惠鈞女士，於11月9日上午，在工作過程中，胸腔意外受到電動座椅架擠壓，導致肋骨斷裂呼吸困難，送往醫院救治，在醫師團隊搶救十餘小時後，還是回天乏術，於11月10日凌晨，永遠地離開了我們。

普通搖滾樂隊成立四年以來，解惠鈞女士以主唱的身份，不僅高效率高質量地為樂隊創作了十餘首優秀的音樂作品，還積極投身於公益、女性獨立運動、國內獨立音樂發展等事業。作為她的隊友和朋友，我們為此感到無比的驕傲和自豪！ 她不僅是世間最可愛的桃子姐，還是工作一絲不茍的阿珍，是用弓弦傳遞情感的小提琴家，是製造人間美味的烹飪大師，是曾身著紅色旗袍的美麗新娘，是堅守音樂夢想不惜與生活開戰的鬥士，是喝著啤酒邊哭邊笑的“神經刀”，是溫暖可靠善於傾聽又善於開導的知心大姐姐，是普通搖滾樂隊的主唱，更是我們最好的朋友！

“逃出地球，奔向宇宙”，願解惠鈞女士去到了更美的地方，繼續做她的音速少女！ 最後，附上普搖的一句歌詞：“整個世界的燈失去意義時我們再醒來，那個時候，我們是否還屬於清醒的陣營和理智的行列？”希望大家可以繼續熱愛音樂、熱愛生活，也希望大家可以記得那個，在漫漫人生路上，曾短暫陪伴過大家的桃子姐！

———普通搖滾樂隊全體成員泣告