直擊／SJ還要唱臺北大巨蛋！　金希澈霸氣發話：我們50年後原地見

韓流帝王SUPER JUNIOR迎來20週年，他們15日在臺北大巨蛋揭開「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」第二天演出，現場吸引近3萬名粉絲到場。東海在14日演出時，作勢強吻銀赫，今（15日）則是先摸頭殺又頭靠頭，令粉絲又驚又喜。

東海14日先是作勢強吻銀赫，15日頭碰頭。



東海與銀赫感情深厚，兩人組成的SJ D&E更是受到很多粉絲喜愛，他們15日在演唱會上也互動頻繁，在穿動物裝時，他把手伸上銀赫人偶的帽子，摸頭殺引起全場尖叫聲，接著在唱到〈Sorry, Sorry〉，他繼昨日的強吻，今天改成頭靠頭，展現同事愛。

東海、銀赫互動很有愛。



演唱會來到尾聲，粉絲再度送上排字應援，第一面寫著「再一次of course I do」，翻面後變成「明天給你結婚紀念禮物」，9位成員看得驚喜，突然激起童心，9人指揮著歌迷翻面「3、2、1再一次」，玩得很開心。只是粉絲排字寫著「ㄎㄎㄎ」，銀赫忍不住虧「那個ㄎㄎㄎ是不是在鬧我們，他們每次都鬧我們！」

SJ連續3天在臺北大巨蛋開唱，15日來到第二天演出。



成員輪流致謝，神童說：「我們昨天有跟大家約定，要調整好體力，昨天調整體力不好，但我今天也失敗了，也就是說你們明天還要來吧！」相約明天再見。厲旭繼續約定「你們以後也會和我們SJ在一起對吧」，東海則是講起自己哽咽的心情，「我平時不太在舞台上哽咽落淚，但因為大家的愛、熱情、這樣的心情，我很感動，大家準備很多應援給我們，應該花很多時間，真的很謝謝大家，剛剛在唱〈至少還有你〉，大家開了手機，看到那個燈光就想到大家就是我們的光芒，所以以後我也想尋找像大家的光芒前進」。

始源近來捲入政治爭議，他也難得開口回應「最近對於我有很多說法對吧，對於新的挑戰，我們總是會經過成長痛，就像大家一直相信我一樣，我想跟大家說『請大家再相信我一次吧』，我永遠愛你們，希望永遠在一起」，圭賢也體恤粉絲辛苦應援，特地學了中文「摸摸」，而他14日講錯話，把「我超愛你」講成「我ㄔㄠ你」，嚇壞所有觀眾，他15日仔細發音，慢慢唸出「我超愛你」，始源幽默笑喊「小心」。

金希澈霸氣喊話50年後在原地見。

希澈則是回想著SJ在KKBOX的紀錄，「那時候的E.L.F.現在應該長大了吧？50年之後，我們SJ滿頭白髮的時候也想在這裡演出，你們帶老公、小孩、孫子一起來到這裡，我們50年後在原地這裡見！」

銀赫也點名「再一次謝謝台灣E.L.F.們，台灣很多人愛著我們，我看了新聞，聽說捷運為我們做應援播放我們的音樂，在台灣的家人們（指粉絲），我非常感謝你們，明天還有一天演出，明天真的會在舞台上跳到倒下為止，我會為了老婆努力」。

最後利特感性地說「我們的職業是受到人們選擇的職業，我沒辦法想玩就玩、想吃就吃，經過我們成員20年努力的結果，就是讓大家選擇我們，我們會繼續努力成為大家選擇的人」，他話題接著提到獲得金鐘獎人氣獎，「我成為韓國藝人首次在金鐘獎收到獎項，奇蹟正在發生，客家電視今天也有來，還有溫昇豪、江宏傑」，全場響起熱烈歡呼聲，最後唱〈Miracle〉結束演出。