直擊／無法破例只簽一人！山下智久高EQ寵20年粉絲：幫妳注入野豬力量

日本男神山下智久15日在台北Legacy TERA舉辦見面會，睽違14年訪台辦專場活動，一天接力挑戰早、中、晚3場活動，共吸引3900人到場。他出道逾20年，台下粉絲都是骨灰級鐵粉，現場有位觀眾表示自己從《改造野豬妹》後喜歡他，為了他學習日文，他馬上重現一句經典台詞「野豬力量注入」，雖無法為對方簽名，但他機智答「我剛剛有幫妳注入力量了」，獲得滿場掌聲。

▲山下智久沒辦法幫單一粉絲簽名，高EQ回應。（圖／HIGH HOPE提供）



山下智久童星出道，在進入傑尼斯時，就已經頗有名氣，過去也演過多部超夯作品，台灣粉絲更是為他為之瘋狂。他15日在台舉辦見面會，親自讀了粉絲的訊息，其中一位粉絲支持他20年，在2005年看《改造野豬妹》被圈粉，該名粉絲舉手表示「我在這裡」，他則馬上眼神對視，並熱情地喊了經典台詞「野豬力量注入」。

▲山下智久在台舉辦見面會，台下都是20年骨灰鐵粉。（圖／HIGH HOPE提供）



雖然無法幫該名粉絲簽名，山下智久解釋「如果幫妳簽名，我就會想要幫全場觀眾都簽名，不過，我剛剛有幫妳注入力量了」，給予滿滿情緒價值、反應利滿分，獲得台下滿滿掌聲迴響。他也親自感謝對方長達多年的支持，並向全場粉絲致謝「因為有大家的支持才能來台灣，才能吃到台灣美食」。

4月邁入40歲，山下智久也說，「今年算是第一次辦這樣形式的見面會，今年4月在日本先辦順便慶祝生日，40歲是一個人生里程碑，所以想要親自跟大家見面，把我的心意傳達給大家。」

▲▼山下智久睽違14年來台辦專場 。（圖／記者黃克翔攝）



他與歌迷分享心路歷程，「講到40歲就會想到老鷹，老鷹在40歲會暫時飛不起來，40歲的老鷹會自己用嘴把羽毛拔下來，這非常得痛，如果牠中途覺得太痛所以放棄了，那就會再也飛不起來，並就這樣死去，所以我想直接告訴大家我的心情，我會再次鼓起勇氣、幹勁十足，再努力10年、20年，我們相約30週年，我也會在天空飛翔，大家要繼續支持我喔。」

活動無法錄影拍攝，但山下智久開放歌迷拍照幾分鐘，台下喊著「愛心」，他害羞地照做，表情逗笑粉絲，最後帶來〈Loveless〉、〈Party Don’t Stop〉圓滿結束本日活動。