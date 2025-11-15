直擊／山下智久超會撩：拿妳沒辦法！答應台灣粉絲「做這件事」

記者吳睿慈／台北報導

日本男神山下智久15日在台北Legacy TERA舉辦見面會，睽違14年訪台辦專場活動，他一天挑戰3場演出狀態還是很好，唱著出道單曲〈擁抱我小姐〉帥氣登場，彷彿回到出道當時，他唱到一半還向粉絲下跪放送飛吻，讓台下1300名粉絲尖叫聲爆表。他對觀眾有求必應，還允諾會吃臭豆腐拍片，魅惑地笑了一下回答「真拿妳們沒辦法」，讓在場的粉絲心臟爆擊。

▲山下智久15日在台舉辦見面會。（圖／HIGH HOPE提供）



山下智久以一身褐色外套、牛仔褲休閒裝扮現身，親切打招呼「大家好」，接著唱〈擁抱我小姐〉，他當場「啾」放送飛吻，炒熱氣氛喊著「你們今天好嗎？讓我們好好享受今天！」下跪對著歌迷深情唱歌，掀起陣陣尖叫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場座無虛席，山下智久細心照顧到後排粉絲，特地詢問「最後面的朋友看得清楚嗎？我的眼睛可是很好的喔，今天大家一起好好相處吧！」而他早上已經先舉辦過一場，他也喊著「今天早上7點起床就去三溫暖跟健身房，然後那裡有冷水池、溫度超低，我跳下去後醒腦到不行」，承諾「今天會拿出150%的努力」，要與粉絲創造難忘回憶。

▲山下智久答應粉絲會吃臭豆腐。（圖／HIGH HOPE提供）



現場聊到山下智久前陣子在歐洲長待，他表示很懷念納豆，但當地非常難找，「後來回日本便利商店買到納豆覺得很感動」，他也形容納豆就像台灣的臭豆腐，外國人會抗拒，但本國人會覺得好吃，他鼓起勇氣想要挑戰看看，「我覺得我應該可以吃喔，我有自信，雖然不知道份自信心哪來的」，此時，台下大喊「請你拍給我們看」，他笑了一下，寵粉回答：「好啦，拿妳們沒辦法，我會拍給妳啦，我會去吃的。」笑得超帥氣，全場直呼戀愛了。